Benzema et Vinicius Jr, l’actuel meilleur duo du monde ? “Ils ont une complémentarité rare”

Déjà très bons durant la première partie de saison, le Français et le Brésilien ont encore franchi un palier ces dernières semaines. Benzema vient d’ailleurs d’inscrire deux triplés. Pour sortir le Barça en Coupe du Roi et en Liga face à Valladolid. “Le travail effectué pendant la trêve l’a beaucoup aidé, pointe son entraîneur Carlo Ancelotti. Il a trouvé son état optimal et la qualité qu’il possède fait la différence. Il est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde.”

Quant à Vinicius, il s’est montré décisif lors de chacun des six derniers matchs (3 buts, 6 assists). “Il est imparable en ce moment. C’est un joueur qui joue avec une continuité spectaculaire et ce qu’il fait, il le fait tous les jours, même à l’entraînement”, assure Ancelotti qui peut ainsi compter sur l’un des meilleurs duos d’attaquants du moment.

”Ce sont deux joueurs qui ont complémentarité rare, analyse Benoit Thans, consultant Pickx Sports qui commentera la rencontre de ce mercredi à Madrid. Benzema décroche en permanence et possède un feeling du positionnement assez fabuleux, alors que Vinicius est capable de faire la différence sur quelques mètres et qui a énormément progressé au niveau de la concrétisation. Et puis, l’un est un très bon finisseur qui sait aussi passer, l’autre est un passeur qui sait très bien finir. Ils ont les mêmes qualités à des degrés différents.”

Le Ballon d’or 2022 et son acolyte possèdent aussi cette faculté à innover et se renouveler. Avec la complicité de leurs partenaires, évidemment. “Toute une équipe évolue en fonction d’eux. Modric apporte de la verticalité et joue entre les espaces et les lignes. Ça permet d’accélérer le jeu. Puis il y a Kroos qui joue plus long et qui peut aller chercher la profondeur de Vinicius.”

Avec 46 buts inscrits à deux cette saison, Benzema (25) et Vinicius (21) sont le deuxième vrai duo le plus prolifique d’Europe. Juste derrière Messi et Mbappé (49 buts). “Mais c’est beaucoup plus attendu, et puis ce sont deux individualités confirmées et assez différentes. Alors qu’on ne s’attendait pas forcément à ce que le duo Benzema-Vinicius fonctionne si bien”, pense Benoit Thans qui préfère la comparaison avec les Napolitains Osimhen et Kvaratskhelia.

”C’est un duo comparable et très jeune qui tourne aussi très bien. Comme Gonçalo Ramos et Rafa Silva de Benfica. Ce sont deux binômes qui font aussi une grande saison, notamment en Ligue des champions. Mais c’est vrai que Benzema et Vinicius sont encore au-dessus en ce moment.”