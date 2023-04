La discipline italienne et le sourire de Lukaku : l'Inter a fait plus que le job à Benfica

C’est donc dans l’organisation tactique que les Nerrazzuri ont remporté ce quart de finale aller. Avec d’abord une assise défensive assez exceptionnelle qui a annihilé toutes les tentatives des Lisboètes, pourtant si impressionnants offensivement depuis le début de la compétition. Comme ce fut déjà le cas au tour précédent dans la double confrontation avec l’autre grand club portugais, Porto (1-0 et 0-0).

En difficultés en championnat (4 points sur 18), l’Inter s’est une nouvelle fois métamorphosé sur cette scène européenne qui ne lui a plus aussi bien souri depuis 2009-2010… l’année de son sacre en finale face au Bayern. Mais la concentration et l’application tactique étaient à nouveau au rendez-vous. Tant pour défendre que se projeter rapidement.

C’est d’ailleurs au bout d’une longue contre-attaque et d’un splendide centre enroulé de Bastoni que Barella est allé placer une belle tête croisée (51e : 0-1). De quoi calmer une deuxième période qui s’était ouverte par un temps fort adverse.

La suite ? Plusieurs sauvetages des hommes en jaunes fluo et d’Onana, mais surtout une discipline collective sans faille ponctuée par un 2e but. Monté à la 62e minute, Romelu Lukaku a profité d’une faute de main portugaise pour inscrire son 3e but en Ligue des champions. Son 7e de la saison toutes compétitions confondues… et son 4e sur penalty. De quoi porter son total pour l’Inter à 19 tentatives inscrites… en 19 essais. Et de quoi permettre à son équipe d’entrevoir sérieusement les demi-finales. Réponse définitive mercredi prochain à San Siro.