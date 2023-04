Le jour où Ancelotti a transformé Lampard à Chelsea : “C’est ça le génie de Carlo Ancelotti”

Habitué à évoluer en tant que vrai médian au sein d’un 4-3-3, Lampard s’est d’abord retrouvé à devoir mener la pointe du losange au sein du 4-4-2 d'Ancelotti. Mais l’international anglais ne s’y plaisait pas. “Je me souviens d’avoir été mal à l’aise en haut du diamant, a-t-il confié quelques années plus tard. Mais il s’est montré intelligent, car il a examiné la situation pour se rendre compte que cela ne convenait pas.”

Le 4-4-2 est alors devenu un 4-3-2-1 dans lequel Lampard était accompagné de Deco ou Essien derrière le trio offensif. Et c’est lui qui a profité directement de cet ajustement tactique en signant, en 2009-2010, la saison la plus prolifique de sa carrière : 27 buts. Avec au passage le titre en Premier League et la victoire finale en FA Cup.

guillement "Il est tout en haut quand je parle des managers avec qui j’ai travaillé."

”C’est le génie de Carlo Ancelotti. Il écoute ses joueurs et il veut tirer le meilleur parti de ses meilleurs atouts car il sait que c’est comme ça qu’on gagne des titres, observait Lampard qui a aussi voulu faire de cette gestion humaine l’un des points forts de son coaching. J’ai été fortement influencé par lui en tant que joueur et en tant qu’homme. Il est tout en haut quand je parle des managers avec qui j’ai travaillé.”

Déjà réunis comme adversaires à deux reprises en 2020 lorsque mentor menait Everton et que l’élève dirigeait Chelsea pour la première fois, le Madrilène et le Londonien se retrouvent cette fois pour ce qui s’apparente au plus grand défi de la carrière d’entraîneur de Lampard. "C'est un grand entraîneur et un professionnel fantastique que j'ai formé en tant que joueur. Il sait préparer son équipe pour ce type de match. Il est arrivé il y a une semaine et il va bien faire tant qu'il sera à Chelsea", a commenté Ancelotti.

Pour rappel, Frank Lampard a été engagé comme intérimaire jusqu’en fin de saison pour succéder à Graham Potter. Et Carlo Ancelotti a d’ores et déjà nié être candidat pour cet été, malgré certaines rumeurs anglaises. "Je suis fan de Chelsea parce que j'y ai passé deux bonnes années. Mais je ne reviendrai pas. Je pense que Lampard fait un excellent travail avec eux", a-t-il lancé ce mardi.