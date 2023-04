Ligue des Champions: donnez des Anglais à ce Real Madrid toutes les semaines

Mais de là à dire que les Blues n’ont pas existé… Oui, le Real Madrid a contrôlé, dominé et pris l’avantage via l’incontournable Karim Benzema qui a rarement inscrit un but plus facile. Reste qu’un Thibaut Courtois très attentif a eu du travail. Avant l’ouverture du score déjà quand Joao Félix s’est présenté seul face à lui, puis juste après quand Raheem Sterling a surgi à son premier poteau.

Malgré la défaite, la transition entre son fauteuil et le Bernabeu s'est passée mieux que prévue pour Lampard. "Le club m'a appelé quand j'étais en short et en T-shirt en train de regarder Netflix", a avoué la légende du club qui a repris les rênes jusqu'en fin de saison. Les supporters de Chelsea ont forcément apprécié le plan de jeu. Il était basé sur les contres, réaliste et cohérent mais est quelque peu parti en fumée quand Ben Chilwell a pris rouge.

Le Real reste le Real. Et les Merengues ont pleinement profité de leur supériorité numérique. Marco Asensio a doublé la mise à un quart d’heure du terme et mis son équipe sur le velours avant le retour. Le régime actuel plait bien aux Madrilènes. Déjà tombeurs de Liverpool au tour précédent, ils ne demandent qu’à avoir des Anglais dans leur assiette. Ça tombe bien : si les hommes d’Ancelotti terminent le travail à Stamford Bridge, les chances sont grandes qu’ils croisent le fer avec Manchester City en demi-finale.