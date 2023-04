”Ton fils doit mourir” : Theo Hernandez a reçu des messages de haine avant le quart de finale de C1 entre Naples et Milan

”Espérons qu’il ne devienne pas un crétin comme toi”, “Toi et ta chose êtes deux idiots” sont quelques-uns des commentaires lancés par les “supporters” sur le défenseur français et son enfant. Un message va encore plus loin et dit “ton fils doit mourir”. Un appel au meurtre de la part d’un supporter envers un joueur d’un club rival qui doit être pris au sérieux alors que l’Italie est toujours en proie aux actes de racisme au bord des terrains de football.

Si Theo Hernandez n’a pas réagi à ses injures publiquement, des équipiers lui ont apporté tout leur soutien. C’est notamment le cas de Rafael Leao : “Malheureusement, les réseaux sociaux sont des outils où tout le monde pense pouvoir dire ce qu’il veut… Tristes sont ces personnes qui en profitent pour essayer de nous perturber psychologiquement.”