Revoilà N’Golo Kanté: "Il offre toujours un rendement énorme"

Depuis son retour fin mars contre Aston Villa, le joueur n’est apparu qu’à deux reprises. Face à Liverpool (0-0, 70 minutes jouées) et lors de la manche aller contre Madrid (défaite 2-0, 75 minutes jouées). Le champion du monde 2018 n’était pas sur la feuille de match lors des défaites contre Wolverhampton (1-0) et Brighton, ce week-end. Un choix assumé par Frank Lampard, le coach des Blues en conférence de presse : "N’Golo est mis au repos. Nous devons protéger plusieurs joueurs de l’équipe en vue des deux matchs face à Madrid."

35 matchs ratés pour une blessure à l'ischio-jambier

Kanté aura en tout manqué 35 matchs avec son club à cause d’une énième blessure aux ischios (la huitième de ce type depuis son arrivée à Chelsea en août 2016), contractée au mois d’août. Annoncé blessé pour huit semaines, il a finalement dû se faire opérer et observer un temps de revalidation de quatre mois supplémentaires. Cette absence a eu son lot de conséquences pour Chelsea. Les Blues réalisent pour le moment leur pire saison depuis vingt-sept ans (une 11ème place en 1995-1996). Coïncidence ou non, ce Chelsea-là a besoin de son milieu défensif pour espérer retrouver quelques couleurs dans la dernière ligne droite de la saison.

Il est en forme

Après une telle absence, les observateurs se demandaient dans quel état allait revenir le champion du monde 2018. Un questionnement légitime puisque les blessures aux ischios sont sujettes aux rechutes. Mais le joueur aux quatre poumons semble bien revenir dans le coup. Titulaire face à Liverpool il y a deux semaines, le Français a été crédité d’un 7,5 sur 10 par les médias anglais. Une bonne performance qui pourrait en appeler d’autres. Comme l’a expliqué son coach : "Son match contre Liverpool, alors qu’il revient de blessure, montre qu’il ne ralentit pas au niveau du rythme. C’est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il offre toujours un rendement et une qualité énormes lorsqu’il joue. Je suis très heureux de retravailler avec lui."

Un avenir incertain

Kanté est bien de retour avec Chelsea, mais son aventure chez le double vainqueur de la Ligue des Champions pourrait se terminer au mois de juin. Le joueur est en fin de contrat et pourrait se retrouver libre à la fin de saison. Il y a quelques mois, il était lié à un départ au FC Barcelone, mais la tendance semble s’être inversée ces derniers temps. Le numéro 7 des Blues, au club depuis juillet 2016, se dirigerait vers une prolongation de son bail, même si cela n’est pas encore officiel. Questionné sur l’avenir de son joueur, Lampard n’a pas voulu s’éterniser: "Je ne sais pas ce qu’il se dit à ce propos. C’est au club et au joueur d’en parler."