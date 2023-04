Un bilan regrettable et inacceptable pour l’ancienne gloire Didier Drogba : “Je ne reconnais pas mon club, ce n’est plus le même club”, a-t-il expliqué sur le plateau de Canal + après la rencontre. L’attaquant ivoirien avait inscrit 164 buts en 381 rencontres avec les Blues 2004 et 2015 puis 2014 et 2015, remportant la coupe aux grandes oreilles en 2012.

Drogba n’a pas hésité à tacler la nouvelle direction en comparant le club avec l’ère Abramovitch : “Il y a eu beaucoup d’acquisitions de joueurs à cette époque-là aussi. Mais les choix étaient très intelligents. Abramovicth a fait venir des joueurs comme Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernan Crespo, Michael Essien ou encore Florent Malouda pour gagner des titres. Ce sont des joueurs avec une certaine expérience. La stratégie est désormais différente, on parie sur de jeunes joueurs.”

L’Ivoirien est également venu au secours de son ancien équipier Frank Lampard qui a débuté son mandat à Chelsea par deux défaites : “Un vestiaire avec plus de 30 joueurs, c’est difficile à gérer pour un entraîneur. Je pense qu’il leur manque des leaders charismatiques. Il faut des joueurs qui prennent le jeu à leur compte, leurs responsabilités et un peu de folie dans le stade.”