L’international français a raté un penalty obtenu par Leao et détourné parfaitement par Meret (22e). Six minutes plus tard, le Français a encore trouvé le dernier rempart sur sa route alors qu’il avait éliminé la défense d’une subtile feinte de corps. Le genre de tournant qui envoie un signe comme quoi la soirée ne tournera pas en sa faveur mais c’est le propre de la carrière au champion du monde 2018.

Connaître des bas sans que ça ne l’empêche d’atteindre les sommets. Juste avant la mi-temps, l’attaquant a profité du travail de Leao pour reprendre le centre du Portugais au meilleur des moments (43e, 0-1).

Tout aurait pu être relancé si Osimhen n’avait pas touché le ballon de la main lors de son égalisation (45e+4). Et si Maignan n’avait pas arrêté le penalty de Kvaratskhelia (84e). L’ancien attaquant de Charleroi a fini par marquer mais il était trop tard (90e+2, 1-1).

Avec ce succès, Milan confirme sa réussite face à Naples, quinze jours après l’avoir écrasé en championnat dans le même stade (0-4). Les hommes de Poli regoûtent surtout à la demi-finale de la Ligue des champions, une première depuis 2007. Ce sera sûrement face aux voisins de l’Inter. De quoi saliver dans ce parcours aux allures de Serie A.

Napoli : Meret ; Di Lorenzo, Rrahmani (74e Ostigard), Jesus, Rui (34e Oliveira) ; Lobotka, Zielinski (74e Raspadori), Ndombele (63e Elmas) ; Politano (34e Lozano), Kvaratskhelia, Osimhen.

AC Milan : Maignan ; Calabria ; Kjaer, Tomori, Hernandez ; Krunic, Tonali ; Diaz (59e Messias), Bennacer, Leao (84e Saelemaekers) ; Giroud (68e Origi).

Arbitre : M. Marciniak (Pol).

Avertissements : Di Lorenzo, Tonali, Maignan.

Les buts : 43e Giroud (0-1), 90e+2 Osimhen (1-1)..