L'autre regard: serait-ce l’année de Manchester City deux milliards d’euros plus tard ?

Exactement comme pour le Paris-St-Germain, lui aussi nourri au biberon des pétrodollars et Gros-Jean comme devant. Y aurait-il un vent secret du désert qui empêche les “clubs-états” de soulever la Coupe aux grandes oreilles ? Vainqueurs 3-0 du match aller, les Citizens sont bien partis pour éliminer, ce mercredi soir, le Bayern et intégrer une nouvelle fois le dernier carré de la C1. Après, il reviendra à Guardiola d’inventer la recette gagnante pour vaincre le signe indien et exorciser les démons. Avec le Barça de son cher Leo Messi, il avait remporté deux Ligue des champions en 2009 et 2011. Depuis, ni avec le Bayern Munich, ni avec Manchester City, il n’a réussi à étoffer son tableau de chasse européen. Voilà qui doit doucement titiller son ego…