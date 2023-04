L'Europe, le purgatoire de Romelu Lukaku

Se faire pardonner. Pour ses récentes prestations indignes de son talent et sa valeur. Pour ses nombreuses occasions manquées. Pour les mauvais résultats de son équipe en Serie A. Puis se racheter. Pour revenir dans le coeur des supporters. Pour convaincre Simone Inzaghi d'en faire à nouveau un titulaire indiscutable. Et pour que sa direction fasse son possible afin de le conserver la saison prochaine. Voilà les missions de Romelu Lukaku en Ligue des champions.