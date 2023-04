La chronique de Jonathan Lange : le Bayern, un monument en péril

Sportivement parlant, le Bayern vient de se faire claquer la porte des demi-finales de C1 pour la troisième fois de rang, deux fois par ces nouveaux riches du Paris SG et de Manchester City qu’il combat par définition, une fois par la surprise Villarreal l’an passé. Éliminé une fois encore en demi-finale de Coupe, son bilan en championnat est le plus mauvais depuis 12 ans et sa série de dix titres se retrouve menacée avec Dortmund qui n’est qu’à deux points. Mais si les fans bavarois pardonneraient presque ce qui resterait un échec, ils ne transigent pas avec le reste. Façon gardiens du temple. Dans leur viseur, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic qui ont pris la suite des dinosaures Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness, même si l’ombre imposante de ce dernier plane toujours au-dessus du club depuis qu’un poste de président du conseil de surveillance lui a été offert.

Le cas Julian Nagelsmann dessine un point de bascule.

Si le vestiaire du Bayern a historiquement été peuplé de taupes ou d’ego qui s’entrechoquent comme Sané et Mané qui ont rejoué l’épisode Ribéry – Robben qui s’étaient battus à la mi-temps d’une demi-finale retour de C1 remportée à Madrid, l’excellence morale bavaroise qui se fissure les inquiète, elle qui se dissout ces derniers mois. Le fameux ”mia san mia”, difficile à traduire et qui se rapproche du “nous sommes ce que nous sommes”, trahit une forme d’arrogance que la supériorité sportive pouvait autoriser. Parce que le Bayern se posait en modèle de gestion familiale et d’excellence. Mais le cas Julian Nagelsmann dessine un point de bascule. En plusieurs dimensions. Parce qu’il incarne une erreur de casting que le club paye cher. Parce qu’il dépeint une manière de faire qui ne ressemble pas au Bayern qui a cédé à la panique en plein milieu de la saison en se faisant éliminer depuis en Coupe et donc en Ligue des champions. Mais aussi parce que le technicien a appris son licenciement par voie de presse, ce qui ne passe pas dans une maison qui s’est vantée de régler ses problèmes entre quatre murs. Des murs qui se fissurent comme celui d’un monument en péril qui en a vu d’autres mais qui va devoir se réinventer. Sous peine de rentrer dans le rang. Sans mauvaise foi aucune.