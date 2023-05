Ligue des champions : avec sept joueurs en demi-finales, la Belgique est mieux représentée que le Brésil, l’Allemagne ou l’Argentine

Ces sept joueurs suffisent néanmoins à faire de la Belgique le quatrième pays le mieux représenté en demi-finale, derrière l’Italie (15), l’Espagne (12) et la France (8). L’Angleterre compte de son côté le même total que la Belgique (7) pour devancer le Brésil (6), l’Allemagne (6), l’Argentine (4), les Pays-Bas (3) ou le Portugal (3).

À lire aussi

Par ailleurs, seules deux nations sont assurées d’avoir un gagnant final grâce à la présence d’au moins un joueur parmi les quatre demi-finalistes : l’Allemagne et la Belgique. Ce qui permettra aux Belges d’obtenir au moins un huitième vainqueur, après Eric Gerets avec le PSV (1988), Raymond Goethals comme entraîneur de l’OM (1993), Daniel Van Buyten avec le Bayern (2013), Divock Origi et Simon Mignolet (Liverpool en 2019), Thibaut Courtois et Eden Hazard (Real en 2022).