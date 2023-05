Alexis Saelemaekers, remplaçant désigné de Rafael Leão : “Il s’est toujours bien exprimé à gauche”

Perdre l’atout offensif numéro 1 serait évidemment préjudiciable aux Milanais. En plus de dynamiter les défenses adverses depuis son aile gauche, Leão a une nouvelle fois fait parler ses qualités de finisseur ces derniers mois. Il est d’ailleurs le co-meilleur buteur de l’AC (13 buts), avec Olivier Giroud. “Leão a des caractéristiques uniques. Mais s’il n’est pas là, nous jouerons avec des joueurs qui ont d’autres caractéristiques”, pense Pioli qui a un profil bien précis en tête : celui d’Alexis Saelemaekers.

Face à la Lazio samedi (2-0), c'est déjà le Diable qui a été appelé à se lever du banc dès que Leão s’est retrouvé à boiter. Il s’est ainsi installé sur le côté gauche de l’attaque milanaise dès la 11e minute. Et sa performance – en adéquation avec sa très bonne forme – a visiblement convaincu son entraîneur qui a même déclaré qu’il le voyait “désormais mieux à gauche qu’à droite”.

guillement "L’entraîneur veut la même chose que lorsque je joue à droite."

”Je l’ai souvent utilisé à l’entraînement à gauche quand j’ai déplacé Brahim Diaz à droite et il s’est toujours bien exprimé, a précisé Pioli ce mardi. Il pourrait également l’utiliser à droite si Leão venait à être prêt pour le match. “Il a d’excellentes caractéristiques, mais nous verrons quels choix je ferai demain.”

Depuis le début de sa carrière, Saelemaekers n’a pas souvent eu l’opportunité de s’exprimer sur ce côté gauche. L’ancien Mauve a toutefois déjà dû dépanner à la place de Leão : en début de saison dernière lorsque, le Portugais était blessé ; et en septembre 2020, lorsqu’il souffrait du Covid-19. “Saelemaekers est un droitier qui peut jouer sur l’aile gauche pour revenir vers le centre et frapper”, disait d’ailleurs Pioli à ce moment-là.

Son association avec Théo Hernandez peut également s’avérer très complémentaire. D’abord parce que le profil moins offensif du Belge peut compenser les folles montées du Français. Aussi parce que les infiltrations axiales du Diable droitier peuvent laisser de l’espace pour permettre au Bleu gaucher de débouler encore plus loin dans son couloir.

”L’entraîneur veut la même chose que lorsque je joue à droite : travailler dur, créer quelque chose devant et aider l’équipe à gagner, a commenté Saelemaekers samedi à DAZN, qui avait déjà répondu à son changement de côté en début de saison. Que je sois à droite ou à gauche, ça n’a pas d’importance pour moi, je donnerai toujours tout.”

On se souvient aussi qu’il y a trois ans et demi, c’est en évoluant sur le flanc gauche d’Anderlecht – comme il le faisait parfois – que le Bruxellois a inscrit dernier but pour les Mauves (le 3 novembre 2019 face au Cercle) et délivré son dernier assist (le 19 janvier 2020 contre le Club) avant son transfert à Milan.