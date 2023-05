Bon anniversaire Romelu : “Encore deux, trois ans à un haut niveau puis retour à Anderlecht”

Paul Van Himst slaue Romelu Lukaku lors d'un déplacement au pays de Galles. ©Photo News

Quel cadeau voulez-vous offrir à Romelu Lukaku ?

Paul Van Himst (30 buts en 81 caps) : “On pense toujours à l’aspect sportif mais j’ai d’abord envie de lui souhaiter une bonne santé. Ces dernières années, il a eu quelques blessures et j’espère qu’il va pouvoir poursuivre sa carrière sans trop de pépins physiques. Je lui souhaite d’encore jouer longtemps mais, vu son gabarit et sa précocité, je pense qu’il lui reste deux ou trois ans au plus haut niveau. Je ne le vois pas aller jusqu’à 37 ans. Mais s’il est encore en bon état au bout des deux ou trois prochaines saisons, il pourra revenir à Anderlecht pour aider son club de cœur (sourire). Revenir pour revenir, ça ne servirait à rien mais s’il est encore bien, il sera d’une aide précieuse.”

Jan Ceulemans (23 buts en 96 caps) : “Ça peut sembler bateau mais c’est primordial : la santé. Et plus trop de blessures. Tout en étant entouré des gens qu’il aime. Sportivement, j’espère qu’il sera fit et en forme le plus longtemps possible. Il a une chance presque unique de gagner la Ligue des champions avec l’Inter Milan cette saison, et le derby contre l’AC et ses autres Belges promet. Je garde aussi espoir que Romelu aide la Belgique à aller loin à l’Euro. Il porte cette équipe et est un exemple pour la nouvelle génération.”

Marc Wilmots (29 buts en 70 caps) : “La santé et des buts. C’est toujours difficile quand on est blessé, et Romelu a beau être un grand professionnel, de nos jours, dans les grands clubs, on ne laisse pas le temps au temps. Il faut être performant tout le temps et tout de suite. C’est un grand compétiteur. Il vit pour les buts. Quand on est attaquant, même quand l’équipe gagne, on ressent un manque lorsqu’on ne marque pas. Je lui souhaite aussi d’aller au bout en Ligue des champions.”

Branko Strupar (5 buts en 17 caps) : “Vu que j’ai été victime d’un petit infarctus en février, je sais combien la santé est importante. Avant de parler foot, je lui souhaite d’abord une bonne santé. Puis, j’espère qu’il sera épargné par les blessures, qui l’ont freiné ces derniers temps. Et ensuite, je lui souhaite encore beaucoup de trophées et de buts. ”

Marc Wilmots et Romelu Lukaku s'amusent à la veille d'un match en Suède avec les Diables. ©Photo News

Quelle qualité d’attaquant lui enviez-vous ?

Paul Van Himst : “Son physique évidemment. Ce n’était pas ma grande force (rires). Mais je ne jouais pas comme avant-centre, ou rarement en tout cas. J’étais un neuf et demi qui aimait s’appuyer sur une pointe. J’ai eu de sacrés joueurs devant moi à Anderlecht et chez les Diables, comme Stockman, Mulder, Lambert, Claessen et Devrindt. Ils m’aidaient à être meilleur et à marquer pas mal de buts. Je dois dire que j’aurais adoré être en soutien d’un gars comme Romelu. Ça aurait pu bien fonctionner entre nous.”

Jan Ceulemans : “Sa puissance athlétique. Il a un profil atypique entre puissance et vitesse. Pour un attaquant dans le football moderne, c’est génial et primordial. Je ne suis pas petit, mais lui est sacrément puissant (sourire).”

Marc Wilmots : “Sa vitesse sur 50 ou 60 mètres. Elle est impressionnante malgré son gabarit, même avec la balle au pied. J’étais costaud mais ça, je n’avais pas (sourire). Romelu est un monstre physiquement. Complet. Une nature génétique qui est un don de Dieu.”

Branko Strupar : “Son démarrage. Moi, j’ai perdu ma vitesse sur mes premiers mètres dès que j’ai commencé à devenir grand. Si j’avais été rapide, j’aurais fait une autre carrière. Mais pour le reste, Lukaku n’a rien de plus que moi. Son sens du but ? Je ne connais personne qui marque plus facilement que Branko Strupar. (Après un silence) C’est une blague, évidemment. Lukaku est une machine à buts. Il suffit de comparer son nombre de buts en équipe nationale avec le mien : 72-5. Voilà la différence entre Romelu et Branko. Mais il y a peut-être une facette où j’étais meilleur, à savoir les assists. C’était ma spécialité. Genk vient encore de m’appeler pour me dire que je partage mon statut de 'roi des assists' avec Trésor. J’en avais 22 en une saison. Pas mal, n’est-ce pas ? Est-ce que Lukaku en a déjà eu autant ?”

Branko Strupar vient dire bonjour à Romelu Lukaku sur la pelouse de Zagreb, la veille du doublé du jeune attaquant qui qualifiait les Diables pour le Brésil. ©Photo News

Franchira-t-il le mur des 100 buts avec les Diables rouges ?

Paul Van Himst : “Je crains que 100, ça ne soit un peu trop haut. Il lui en manque 28 et il faudrait plusieurs années pour y arriver. Je ne le vois pas durer aussi longtemps au haut niveau qu’un Cristiano Ronaldo, qui lui a franchi ce cap des 100 buts en équipe nationale. Mais je vois bien Romelu parvenir jusqu’à 85. Ce serait déjà énorme. Vous m’aviez téléphoné il y a quelques années juste avant qu’il ne batte mon record de 30 buts internationaux, ça semble bien loin déjà. J’ai très vite su qu’il me prendrait ce record et même qu’il le doublerait. Je lui souhaite les 100 buts mais ça me semble compliqué.”

Jan Ceulemans : “Il lui en reste quand même 28, hein ! Je dirais que cela va dépendre de deux éléments. Le premier, c’est de savoir jusque quand il jouera avec les Diables. Le second : parviendra-t-il à empiler les buts contre les équipes plus faibles en qualifications, comme l’Azerbaïdjan ou l’Estonie ? Mais j’espère surtout qu’il marquera contre de grandes nations à l’Euro (clin d’œil).”

Marc Wilmots : “Oui, bien sûr. J’y crois. Il y a de plus en plus de matchs et la Belgique est une équipe dominante. Ce qui était nettement moins le cas à mon époque par exemple. Quand je jouais devant, j’étais souvent seul sur mon île, avec les dix autres dans notre partie de terrain. Ici, Romelu joue haut et se crée beaucoup plus d’occasions.”

Branko Strupar : “Atteindre 100 buts en équipe nationale ne sera pas facile. Cela signifie qu’il doit encore en mettre 28 et il a 30 ans. S’il n’est pas trop souvent blessé, c’est possible. Mais même s’il n’arrive pas à 100, il reste le meilleur attaquant belge de tous les temps.”