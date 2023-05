Polémique après Real Madrid - Manchester City: le but de Kevin De Bruyne aurait dû être annulé

À lire aussi

Pourtant, ce but aurait sans doute dû être annulé par l’arbitre. Sur le terrain, aucun Madrilène n’a rouspété, l’arbitre a validé le but sans broncher et n’a jamais été interpellé par la VAR. Mais quelques secondes avant que le ballon ne rentre au fonds des filets de Courtois, celui-ci était bel et bien sorti des limites du terrain. C’est ce que montrent des images exclusives de la chaîne Bein Sport qui a utilisé une technologie 3D pour savoir quand le ballon franchissait ou non les limites du terrain.

Une erreur manifeste mais quasiment invisible à l'oeil nu et que personne ne pouvait voir en direct. Pourtant, cela n’a pas empêché Carlo Ancelotti de fulminer après la rencontre : “Le ballon était hors du terrain. C’est tout. La technologie l’a dit”, a commenté laconiquement le tacticien italien, “je ne comprends pas pourquoi la VAR ne l’a pas vérifié. L’arbitre n’a pas prêté attention à beaucoup de choses ce soir.”

S’il vise clairement les arbitres sur cette phase, Carlo Ancelotti oublie de préciser que ceux-ci n’avaient bien évidemment pas accès à ces images 3D de Bein Sport. De plus, entre le moment où le ballon est sorti du terrain et le but de De Bruyne, il s’est écoulé pratiquement 25 secondes et les Madrilènes ont eu le temps de récupérer le ballon avant de le perdre à nouveau.

Quelques secondes avant le but de De Bruyne face au Real Madrid, le ballon était sorti des limites du terrain sans que l'arbitre n'intervienne. ©PRINTSCREEN