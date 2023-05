Maignan 6 Impuissant sur les deux buts et son poteau le sauve (16e). Un bel arrêt du genou puis du pied gauche pour empêcher le 3-0.

Calabria 3 Il marque mal Dzeko sur l’ouverture du score, le deuxième but vient de son côté et sa mauvaise relance a failli coûter le troisième but. Une soirée catastrophique.

Saelemaekers 6 L’un des seuls Rossoneri à tenter mais il a été bien contenu par le côté droit de l’Inter.

Inter Milan

Mkhitaryan 7,5 Lui aussi a prouvé que l’âge est un détail (34 ans). Une grosse première mi-temps même si on l’a moins vu après la pause.

Dzeko 7 À 37 ans, il a montré pourquoi Inzaghi le préférait à Lukaku en débloquant vite la situation mais il manque le but du break (53e).

Lukaku 5,5 En 20 minutes, il a su garder le ballon sans être dangereux. Origi est mieux entré dans la partie que lui.