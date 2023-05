Thibaut Courtois confiant avant le match retour en Ligue des Champions : “Nous sommes plutôt bons pour gagner des finales”

À lire aussi

Pour autant, le gardien belge reste confiant pour la qualification du Real Madrid : “Tout est encore possible la semaine prochaine. Il faut considérer ce match comme une finale, et nous sommes plutôt bons pour gagner des finales. C’est de cette manière que nous devons prendre ce match, même si Manchester City jouera à domicile.”

Courtois est également sur la rencontre de ce mardi soir, qu’il a fortement apprécié : “C’était un match amusant, avec plein de pression et d’adrénaline, et ce dans une atmosphère formidable. C’est pour ces matches que nous sommes devenus footballeurs”, a-t-il souligné, avant de mettre en exergue la prestation des siens, “Nous avons fait un bon match. Nous avons pris l’avantage 1-0 et nous voulions gagner, mais bien sûr, Manchester City a aussi des qualités. Surtout en ce qui concerne les tirs de loin. Un partage n’est pas mal du tout.”