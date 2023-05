Complexe d’Inter-iorité: le derby milanais en C1 tourne à l'aventage des Nerazzurri

Milan est noir et bleu. Au moins pour six jours en tout cas. Même si ce match aller a permis aux Rossoneri, en tant qu’hôtes, de garnir très majoritairement les tribunes de San Siro en rouge et noir, il n’y avait quasiment que du Nerazzurri sur la pelouse. Et c’est avec un énorme avantage numérique et psychologique que l’équipe de Romelu Lukaku (monté à la 70e minute) abordera la deuxième manche mardi. Surtout si ce Milan AC ne se ressaisit pas davantage.