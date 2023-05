La chronique de Thomas Chatelle : Ancelotti suggère quand Guardiola impose

Le remake de la confrontation entre le Real Madrid et Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions nous aura à nouveau permis de nous régaler sous différents points de vue. L’intensité de ce match se reflétait d’ailleurs dans le visage cramoisi de Kevin De Bruyne en fin de match. La qualité individuelle présente sur le terrain du stade Bernabeu était tout simplement époustouflante ! De Courtois jusqu’à Ederson. Seuls les deux buteurs, Haaland et Benzema manquaient à l’appel, trop bien cadenassés par Rüdiger et Dias.