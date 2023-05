Comment Faris Haroun aide l’Antwerp dans la course au titre malgré son temps de jeu inexistant : “Un rôle de grand frère à la Zlatan”

Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, le Bruxellois accompagne l’équipe activement. Il fallait le voir sur la pelouse du Parc Duden, mercredi dernier, 45 minutes avant la rencontre. D’abord en pleine discussion dans le rond central avec Vincent Janssen, l’ancien capitaine du Great Old s’est empressé quelques minutes plus tard de signifier à Michel-Ange Balikwisha de mettre fin à sa conversation bord terrain avec Nordin Jbari pour aller se préparer.

Malgré ses 37 ans, son temps de jeu inexistant cette saison et l’annonce de sa retraite en juin prochain, le milieu de terrain représente une autorité certaine et nécessaire pour un groupe qui comporte de vieux briscards comme Toby Alderweireld mais aussi des jeunes éléments dépourvus d’expérience à l’instar d’Arthur Vermeeren ou Zeno Van Den Bosch. “Dans un groupe, il peut y avoir un leader sur le terrain et un autre dans le vestiaire, décrypte Clara Baiwir, psychologue au Standard et spécialisée en neurosciences cognitives. Le patron en dehors du vestiaire est limite plus important car il représente une autre autorité s’il est légitime naturellement. Faris Haroun est un réel atout pour l’Antwerp car il a ce rôle de grand frère ou de papa comme Zlatan Ibrahimovic au Milan.”

À travers sa présence, l’ex-Diable aux six sélections galvanise ses équipiers grâce à son investissement. “On sous-estime l’impact qu’il peut leur fournir. Son énergie positive crée un impact physiologique positif sur ses coéquipiers. C’est quelque chose de très important.”

Une fin de carrière qu’il n’attendait pas

Un compétiteur ne se refait pas. À force, n’existe-t-il pas un risque de frustration pour lui de basculer presque subitement d’acteur à simple spectateur ? “Il n’y a pas de spleen car il se trouve à la fin de sa carrière, poursuit Clara Baiwir. On ne peut pas parler de déception car il vit pleinement les choses. Il a accepté pleinement son rôle. S’il n’est plus actif sur le terrain, il participe aux bons résultats de son équipe grâce à ses nouvelles prérogatives. Je crois qu’on ne se rend pas bien compte de ce qu’il leur apporte au quotidien.”

Si Haroun a digéré parfaitement ce changement de rôle, c’est peut-être parce qu’il aurait signé des deux mains il y a six ans pour connaître une telle fin. Après un début de carrière prometteur à Genk, le médian a transité par le Beerschot puis la D2 anglaise. Le temps a fait son affaire et les gens l’ont oublié mais en revenant en Belgique en 2014, ce n’était pas l’élite mais la D1B qui l’attendait. ” Je me suis même retrouvé 18 mois au Cercle de Bruges en D2, à jouer des matchs à Coxyde dans des stades sans tribune, j’avais l’impression d’être en Provinciale, bonjour la motivation, confiait-il il y a quelques années. Puis Wim De Decker est venu me chercher et a relancé ma carrière.”

Le passage de Brian Priske sur le banc de l’Antwerp, l’an dernier, qui ne comptait pas sur lui a constitué une période de transition qui l’a aidé à digérer son nouveau statut. “Priske m’a fourni l’explication et m’a dit que parfois il aurait besoin de moi et parfois non. Je n’étais pas toujours d’accord avec lui, mais je l’acceptais. Je ne suis pas un râleur. L’intérêt de l’équipe prévaut toujours sur le mien.”

C’est grâce à cette mentalité qu’Haroun est resté aux yeux du groupe de Mark van Bommel le capitaine, tant bien même si le brassard s’est posé sur le biceps d’Alderweireld. Preuve à l’appui, les deux hommes ont soulevé ensemble la Coupe de Belgique. “Tout le monde sait que c’est important pour moi. C’est plus beau de finir comme ça”, pointe-t-il.

Ce serait l’apothéose de le faire en soulevant le trophée de champion de Belgique.