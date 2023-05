La chronique de Mathieu Istace : le derby de la Madoninna et du fair-play !

Ayant déambulé dans les rues de la capitale lombarde avant la rencontre, je m’attendais à voir un dispositif policier conséquent afin d’éviter d’éventuelles confrontations dans les parages du Duomo l’après-midi ou du stade en début de soirée. Et bien pas du tout ! C’est tout le contraire qui s’est produit.

Les supporters des deux équipes se respectent, même si la rivalité est grande entre ces deux monstres sacrés du football italien. Tout cela résulte d’un pacte de non-agression signé par les deux Curvas en 1983, il y a 40 ans déjà.

Notre football a beaucoup à apprendre de ce derby milanais.

Loin de moi l’idée d’écrire que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde dans le football italien (les événements malheureux lors du match entre la Juventus et l’Inter et les cris racistes à l’encontre de Romelu Lukaku en sont la preuve), mais force est de reconnaître qu’avec un peu de bon sens entre les capis (les responsables des Curvas) et les ultras, on peut obtenir une superbe soirée dans un climat positif.

Sur ce plan-là, notre football a beaucoup à apprendre de ce derby milanais. Là-bas, vous osez assister à cette rencontre de prestige avec des enfants en bas âge sans vous demander à quel moment la soirée va dégénérer. Ce qui semble impensable en Belgique à l’occasion d’un choc wallon ou d’un derby anversois. Et pourtant dans le quartier de San Siro, à l’approche du coup d’envoi, la petite montée d’adrénaline est bien présente et renforcée par l’histoire de ce derby exceptionnel.

La montée des 22 acteurs sur le terrain vaut, à elle seule, le détour, car c’est à ce moment que les tifos sont déployés par les deux camps. Celui des Rossoneri de la semaine dernière était un modèle du genre et peut-être l’un des plus beaux qui m’ait été donné de voir. J’imagine que ça sera aussi le cas pour mes collègues Marc Delire et Alexandre Teklak qui commenteront le match ce soir. En espérant que le spectacle soit aussi présent sur le terrain, vivement ce soir !