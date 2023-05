La formidable tournée d’adieu de capitaine Gündogan avec Manchester City

Un doublé contre Leeds il y a dix jours en championnat. Un autre à Everton ce dimanche à l'occasion de son 300e match avec City pour se rapprocher à une victoire du titre. Et entre-deux, une passe décisive sur la pelouse du Real Madrid pour donner un avantage psychologique sur le chemin de la finale. Gündogan est dans une forme étincelante.

”Mais il ne s’agit pas uniquement de marquer des buts : il a montré qu’il était capable de tout faire et surtout de bien le faire, pointe son entraîneur Pep Guardiola. Il montre chaque jour son importance et son engagement envers nous tous et le club.”

Nettement sous-estimé sur le plan international (notamment parce qu’il évolue dans l’ombre de Kevin De Bruyne), l’international allemand possède pourtant des qualités hors-norme. Outre son excellente finition depuis la deuxième zone, il rend meilleur ses partenaires et son équipe en simplifiant le jeu, en créant des espaces, en se montrant agressif sur le ballon et en apportant une réelle sérénité.

guillement "Quand il parle, tout le monde l'écoute."

”C’est un gars proche de la surface avec un sens du but incroyable. Et il peut le faire en tant que milieu de terrain défensif sans problème, se réjouit Guardiola qui en a fait son capitaine après le départ de Fernandinho. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il le fait, tout le monde écoute. C’est le pouvoir du chef. Et il le montre à chaque entraînement, en arrivant à l’heure, en vivant pour son travail 24h/24 et en jouant comme il le fait.”

La belle histoire touche cependant à sa fin, sept ans après son arrivée du Borussia Dortmund. Son contrat expire le 30 juin et il ne semble pas enclin à le renouveler. “Personne ne sait ce qui va se passer, peut-être qu’il va rester. Avec un peu de chance”, a dit Guardiola ce week-end, deux jours avant que le journal espagnol Sport n’annonce qu’un accord verbal entre le milieu de terrain et le FC Barcelone a été trouvé pour les trois prochaines saisons.

”Je me sens privilégié de faire partie de ce club incroyable depuis presque sept ans maintenant. J’ai connu beaucoup de choses, des hauts et des bas, mais je n’aurais voulu manquer aucun moment”, a-t-il lancé dimanche après cette grande prestation à Everton qu’il tentera de reproduire ce mercredi soir pour aller chercher le dernier trophée qui lui manque, le 10 juin à Istanbul.