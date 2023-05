Le concours de tacles, les arrêts d’Abbiati et les clopes de Cuper : l’Inter veut sa revanche, 20 ans plus tard

Ce double affrontement milanais, c’était au printemps 2003. Avec la même configuration qu’aujourd’hui : la demi-finale aller un mercredi, le 7 mai, avec le Milan AC comme hôte ; puis le match retour le mardi 13 mai, toujours à San Siro mais avec l’Inter “à domicile”. La seule différence – et pas des moindres –, c’est cette fameuse règle des buts inscrits à l’extérieur, désormais abolie. Un détail qui a tout changé.

Après une première manche intense et très disputée mais conclue sans vainqueur et sans but (0-0), les Nerazzurri reçoivent pour le match retour. “C’était une semaine courte et nous avons eu six jours de tension totale”, s’est souvenu Paolo Maldini, le capitaine rossoneri. “Ce furent les pires jours de ma longue vie de footballeur. J’avais déjà 37 ans et j’avais de l’expérience, mais il m’était impossible de penser constamment à ces matchs”, a admis plus tard son coéquipier Alessandro Costacurta.

Carlo Ancelotti ne le savait pas encore avant le coup d’envoi, mais deux changements décisifs par rapport au match du mercredi allaient modifier le court de ce derby retour. D’un côté, la blessure du gardien Dida, remplacé par Abbiati ; de l’autre, la présence d’Andrea Pirlo dans l’entrejeu milanais, aux côtés de Seedorf et Gattuso.

La tension est énorme devant les 85 000 tifosi (NdlR : la capacité du stade a depuis lors été réduite à 75 800 places). Et sans surprise, on assiste à une rencontre très fermée, avec une seule occasion durant la première demi-heure. La faute aussi aux nombreuses fautes, souvent très rudes, qui se transforment en concours de tacles, suivi par quelques échanges de noms d’oiseaux. L’arbitre français Gilles Veissière n’est pas loin de perdre le contrôle de la partie et décide alors de sévir. Entre la 37e et la 40e minute, Di Biagio, Gattuso, Inzaghi et Rui Costa sont tous avertis.

Shevchenko, Martins et Abbiati

Le long de la ligne de touche, le duel n’est pas moins électrique. Ancelotti se calme avec des cigarettes, mais il ne tient pas la cadence à côté de son homologue Hector Cuper, qui vide un demi-paquet alors que la mi-temps n’est pas encore sifflée. Le but de Shevchenko dans les arrêts de jeu (45e+1) n’arrange rien à son cas.

Au bout d’un génial ballon donné par Seedorf dans l’axe, entre Conceiçao et Zanetti, l’attaquant ukrainien dribble Cordoba puis trompe Toldo pour faire basculer le match dans une ivresse encore plus puissante. Hector Cuper décide de lancer Obafemi Martins et Stéphane Dalmat dès la reprise. Et débute une domination nerazzurri, contrecarrée par la défense rossoneri et un gardien en feu.

L’histoire se souvient surtout de cet arrêt d’Abbiati devant Mohamed Kallon dans les derniers instants. “S’il y a un match que j’aimerais rejouer, c’est ce derby en 2003”, a déclaré Kallon après sa retraite, alors qu’Abbiati a admis volontiers que cet arrêt sur Kallon “restera l’arrêt le plus important que j’ai réalisé dans un derby de toute ma carrière”.

Il est survenu dans un énorme temps fort de l’Inter qui était parvenu à égaliser à la 84e minute via Martins qui s’était joué de Maldini. Grâce à Abbiati, et grâce à cette règle du but à l’extérieur, le Milan AC filait en finale et soulevait le trophée deux semaines plus tard. Le premier d’Ancelotti qui rêve aujourd’hui ouvertement d’une finale Real Madrid – Milan AC.

”Avec tout le respect que je dois à l’Inter, je ne peux pas m’empêcher de dire Forza Milan”, a-t-il lancé il y a quelques jours. “Juste après le tirage au sort, Carlo m’a appelé. Il m’a dit : 'Paolo, on se voit à Istanbul, ok ?'”, a également révélé Paolo Maldini, devenu directeur sportif du Milan AC, dans un entretien avec la Republicca.

Seul souci : les Rossoneri ne sont parvenus qu’une seule fois à renverser un double désavantage dans un match européen. C’était en Coupe UEFA face à Auxerre en 1986… (3-1 à l’aller, 3-0 au retour). De son côté, l’Inter reste sur une série de sept succès, et a remporté les trois derniers derbys della Madonnina sans prendre le moindre but.