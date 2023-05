Dzeko 7 Il a fait le job à merveille. Très utile comme point de fixation et à la construction. Toujours bien placé, comme sur sa déviation de la tête qui alerte Maignan (39e). A aussi bien bossé défensivement. A mérité la standing ovation.

Lukaku 6,5 Décisif en sept minutes. Entré à la 66e pour relayer Dzeko, il est à l’origine - avec son travail de protection - et à l’assist du but libérateur inscrit par un très bon Lautaro.

Maignan 6 Des mains ultra-solides. Comme sur son arrêt devant Barella (14e), même s’il était hors-jeu. Ou comme sur la tête de Dzeko (39e) ou l’envoi de Lukaku (90e+1). Il ne ferme en revanche pas assez l’angle sur le but de Martinez.

Hernandez 5 Aurait aussi dû faire bien mieux. Une frappe en début de partie, mais trop peu d’apport offensif ensuite. A sorti les muscles dans plusieurs gros duels, et c’est à peu près tout.

Leão 5 On attendait beaucoup plus de son retour de blessure. Son manque de rythme a été flagrant. Bien tenu par Dumfries et Darmian, mais beaucoup trop discret. Il a juste apporté une grosse occasion en fin de 1re période (36e).