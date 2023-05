Malgré la forme de Lukaku, Dzeko devrait rester titulaire face à Milan : “Son association avec Lautaro correspond mieux à Inzaghi”

”On sait ce dont il est capable, a confié l’entraîneur nerazzurri ce lundi. En tant qu’entraîneur, j’ai ramené Lukaku ici avec enthousiasme pour le voir tel que nous le voyons en ce moment. Malheureusement, il a eu sa blessure. Nous avons souffert sans lui, mais nous avons aussi été très bons à certains moments. Nous savons aussi que même dans cette forme, Lukaku ne peut peut-être pas jouer trois matchs de suite en une semaine.”

À lire aussi

Outre cette incertitude physique, Simone Inzaghi préfère surtout miser sur le choix Edin Dzeko, qui a d’ailleurs été très bon mercredi au match aller en marquant le 0-1. "Je peux comprendre que l’association de Dzeko avec Lautaro Martinez correspond mieux à Simone Inzaghi. Sur le terrain, ce sont deux profils qui s’assemblent bien”, pense Alex Teklak, consultant Pickx + Sports qui était à San Siro la semaine dernière et qui commentera aussi ce match retour.

guillement "Il tient bien le rôle de pivot et il crée de la connexion dans l'équipe."

Plus complet que Lukaku, le Bosnien met à profit ses différentes qualités aux côtés de l’Argentin. “Il possède deux très bons pieds, il joue bien dos et face au jeu, il tient bien le rôle de pivot et puis, surtout, il crée de la connexion dans l’équipe. Dans le jeu au sol et dans les airs, il s’avère être un appui de grande qualité. Que ça soit en déviation ou avec sa protection de ballon. Sans oublier sa capacité à jouer entre les lignes et décrocher.”

On se souvient pourtant que Lukaku était le complément idéal de Martinez pas plus tard qu’il y a deux ans, lorsque l’Inter a été sacré champion. “La différence, c’est le coach qui a changé, pointe Alex Teklak. Antonio Conte a très souvent fonctionné avec des paires d’attaquants : un joueur d’appui et un second attaquant qui gravite autour. Mais Inzaghi n’utilise pas les mêmes schémas de jeu, et il n’est pas parvenu à reproduire cette connexion.”

En revanche, Big Rom possède un grand atout qui manque à Dzeko : la vitesse. “Lorsqu’il est lancé, Lukaku est difficilement arrêtable à la course. On l’a encore vu ce week-end contre Sassuolo. Je comprends donc le choix d’Inzaghi de le faire monter en deuxième période dans ce genre de match. Il arrive avec un énorme engagement mental dû à sa volonté de rendre quelque chose à ce club, et il peut évidemment peser face à des défenseurs déjà fatigués d’avoir tenu Dzeko et Lautaro.”