Pep Guardiola promet de ne pas "gamberger" face au Real Madrid: "Nous affrontons les adversaires les plus coriaces"

"On a un plan de match qu'il faut juste exécuter un peu mieux qu'au match aller", poursuit l'Espagnol. "Nous allons essayer de créer plus d'occasions et de nous assurer que nos attaquants obtiennent le ballon de la meilleure façon possible. Nous affrontons les adversaires les plus coriaces de ces dernières années, mais nous l'acceptons et devons simplement foncer."

Guardiola est sur la bonne voie pour remporter son cinquième titre avec les Cityzens en championnat. Cependant, le club n'a jamais gagné la Ligue des champions et l'Espagnol veut changer cela à tout prix. "Mon héritage est déjà exceptionnel, vraiment. Mais on n'est pas stupides au point de ne pas réaliser l'importance du match de demain en raison de la compétition, de notre adversaire, pour beaucoup de raisons.", souligne-t-il. "Tout est entre nos mains, tout dépend de nous, on n'a pas besoin de faire des choses exceptionnelles, juste être nous-même et gagner un match pour être en finale."

Guardiola peut compter sur une sélection en pleine forme contre le Real Madrid mercredi, à l'exception de Nathan Aké. Kevin De Bruyne, qui n'a pas quitté le banc lors de la victoire 0-3 de dimanche contre Everton, est également prêt à jouer.