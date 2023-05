Rafael Leão, le facteur X des Rossoneri face à l’Inter : “Il peut changer le match”

Avec sa vitesse, son explosivité, sa puissance et sa technique, le Portugais (13 buts et 13 assists cette saison) est sans doute le seul Rossoneri capable d’inverser la tendance du match aller perdu 0-2. "C'est un joueur qui peut changer un match. Il doit jouer avec nous et nous devons jouer avec lui”, a confié son coéquipier Sandro Tonali à Mediaset.

Blessé il y a dix jours, l’ailier s’est entré tout à fait normalement ce dimanche et ce lundi pour prouver à Stefano Pioli sa capacité à débuter cette demi-finale retour. “On parle d’un joueur qui peut gagner des duels, qui peut résoudre des problèmes. C’est certainement un joueur qui a de grandes qualités, un grand potentiel en phase offensive”, a rappelé son entraîneur.

Remplacé par Alexis Saelemaekers mercredi dernier, Leão a rappelé l’importance de sa présence. Individuellement et collectivement. Milan a d’ailleurs perdu chacun des quatre matchs lors desquels il a dû s’absenter cette saison. “Sans Leão, c’est très compliqué d’avoir cette deuxième accélération et cette possibilité d’aller chercher Giroud que l’on n’a d’ailleurs presque pas vu au match aller”, observait Thomas Chatelle, consultant Pickx + Sports dans le Champions Club de ce lundi.

Mais pour briller, l’international portugais de 23 ans devra compter sur des coéquipiers montrant un bien meilleur visage qu’il y a six jours. “C’est clair qu’il a besoin d’être soutenu par un jeu d’équipe, de l’organisation, de la compacité et de la qualité qui devra être plus élevée qu’au match aller. Mais je crois que l’équipe peut jouer un grand match”, se motive Stefano Pioli.