”La manière de perdre est le pire, peste Thibaut Courtois qui aurait aimé que ses partenaires montrent un autre visage. Si on perd un match en prolongation ou aux tirs au but, ça fait aussi très mal parce qu’on a tout laissé sur le terrain. Mais ici, c’est une défaite très dure, juste avant la finale. Mais nous avons perdu contre une grande équipe et ça n’a pas été notre meilleur match.”

Pourtant, les Madrilènes étaient pleinement conscients de ce qui les attendait à City. “La façon dont City a commencé n’était pas une surprise pour nous. Nous nous attendions à une grosse pression, à ce qu’ils ne nous laissent pas jouer facilement avec le ballon, et à être repoussés dans notre propre surface de réparation.”

L’intensité et la justesse des Anglais ont toutefois rapidement déstabilisé l’ensemble de l’équipe. “On a mis longtemps à faire des fautes, les secondes chances ont été pour eux et on a raté beaucoup de passes faciles, peste Courtois qui, malgré une blessure au triceps que le club avait tenu secrète, a sorti des arrêts miraculeux pendant que son équipe subissait. Ce n’est pas facile de leur faire mal si on court tout le temps après le ballon.”

Certains joueurs moins expérimentés auraient dû faire beaucoup mieux (Valverde, Camavinga ou Rodrygo), mais ce sont surtout les cadres de l’équipe qui n’ont pas été à la hauteur. La défense évidemment, avec Alaba et Militão totalement submergés ; l’entrejeu avec Kroos et Modric en deçà de leur niveau ; et surtout Karim Benzema, méconnaissable.

De quoi rappeler au président Florentino Perez qu’il est temps, malgré tous les exploits accomplis récemment, de modifier et rajeunir l’effectif. Des choix forts devraient en tout cas être pris dans les prochaines semaines, avec les prolongations (ou non) de plusieurs joueurs en fin de contrat (Benzema, Modric, Kroos, Nacho, Asensio ou Ceballos).

En parallèle, le club va se pencher sur de nouveaux profils. On parle notamment de l’arrivée de Jude Bellingham, qui devrait prendre la succession de Modric. Il faudra aussi rapidement dénicher un autre grand attaquant, pour assurer l’après Benzema. L’absence d’un autre vrai buteur sur le banc madrilène a d’ailleurs souvent fait défaut cette saison.

Se pose enfin la question de l’avenir de Carlo Ancelotti, qui a refusé les avances du Brésil. “Il n’y a aucun doute à mon sujet. Je pense que le président a été très clair il y a 15 jours”, a-t-il lancé après la défaite de ce mercredi soir, en référence aux souhaits de Florentino Perez de poursuivre avec lui. À moins que cette demi-finale totalement manquée ne fasse changer d’avis le président madrilène…