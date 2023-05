City-Inter en finale : retrouvailles diaboliques, affiche inédite et solide opposition de style

Grâce à la masterclass de son équipe mercredi soir (4-0) qui l’emmène vers sa quatrième finale (deux avec City, deux avec le Barça), Pep Guardiola est conscient de presque toucher au but. Enfin. Sept ans après son arrivée au club. Et deux ans après l’échec en finale contre Chelsea, principalement à cause de son expérimentation tactique hasardeuse (sans milieu défensif).

Si les Citizens semblent avoir fait le plus dur en écartant le Bayern Munich en quart puis le Real Madrid en demi-finale, l’Inter pourrait bien être le candidat idéal à une nouvelle désillusion. “Une finale contre une équipe italienne, il faut s’en méfier. Les gens diront que nous sommes favoris et c’est le pire qui puisse arriver”, reconnaît Guardiola.

guillement "Une finale contre une équipe italienne, il faut s'en méfier."

D’autant que l’organisation de Simone Inzaghi et la dévotion défensive des Nerazzuri, symbolisée par les énormes prestations d’Acerbi et Bastoni mardi face au Milan AC, risquent d’embêter Manchester City. “Ils sont très forts et très organisés offensivement. Ils sont aussi bons en contre-attaque et dans les placements, donc ça va être dur mais on va essayer”, pense Bernardo Silva, l’homme qui a illuminé l’Etihad Stadium ce mercredi avec deux superbes buts.

Tactiquement, la clef du duel risque de se trouver dans les buts – où le gardien qui a réalisé le plus d’arrêts cette saison en Ligue des champions (Onana) affronte le meilleur buteur (Haaland) et la meilleure attaque (31 buts) – ainsi que dans l’entrejeu – où le jeu de possession croise l’équipe qui a réussi le plus de récupérations. “L’Inter est physique mais aussi technique. Ils ont de l’envie, de la détermination et un milieu de terrain dynamique, ce qui n’est pas le cas du Real Madrid. Quand l’Inter appuie de manière répétée, ça peut créer des problèmes”, observe l’ancien entraîneur Fabio Capello sur Sky Sports.

La bonne nouvelle pour les Belges, c’est qu’il est déjà certain qu’Eric Gerets, Daniel Van Buyten, Divock Origi, Simon Mignolet, Eden Hazard et Thibaut Courtois auront un nouveau successeur qui soulèvera la Coupe aux grandes oreilles. Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne s’affronteront pour la 17e fois (5 victoires pour KDB, 8 pour Lukaku), quatorze ans après leur premier duel dans un Genk – Anderlecht, lors duquel Big Rom était monté au jeu en deuxième période pour offrir la victoire aux Mauves…