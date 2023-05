La chronique de Jonathan Lange : Bernardo Silva, la perfection pour un entraîneur

guillement "Bernardo est footballeur."

La virtuosité technique de Silva n’est plus un secret depuis longtemps. Mais ce gabarit ordinaire (1,73 m, 61 kg) au talent extraordinaire a aussi donné le ton dans l’engagement, avec cette folle intensité mise qui a électrifié l’Etihad quand il est allé bousculer Eduardo Camavinga. Parce qu’il a défendu comme un attaquant, le Portugais a commis plus de fautes que quiconque sur la pelouse (quatre). Mais son âpreté a aussi rappelé que dans une équipe où il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déplacent, certains sont capables de faire les deux pour que la mélodie soit plus douce encore.

À lire aussi

Pep Guardiola s’en félicite chaque jour. Pour lui, “Bernardo est footballeur. Qu’est-ce que cela veut dire ? Il jouera partout parce qu’il comprend le jeu. Bernardo a la capacité de le lire.” De le dicter. De l’incarner aussi. Cette saison, l’ancien Monégasque a joué à six postes : les quatre du milieu, devant et même latéral gauche. À tel point que face à ce tourbillon, il a été incapable de définir son poste comme il l’a confié dans une interview passionnante à France Football où il a cette phrase qui le caractérise : “C’est important d’avoir de l’intérêt pour les autres et d’apprendre pour mieux comprendre l’ensemble. ” Et se mettre au service du collectif.