Pep Guardiola : “De Bruyne m’a crié dessus ? Vous ne voyez pas combien de fois il le fait à l’entraînement”

Ce vendredi, l’Espagnol est revenu sur cette phase en conférence de presse. “On se crie dessus. Parfois, cela peut être plat et j’aime cette énergie, a-t-il expliqué. Vous ne voyez pas combien de fois il me crie dessus sur le terrain d’entraînement.”

Avec un triplé historique toujours possible pour les Skyblues, l’entraîneur pourra donc bien compter sur le soutien de son maestro pour marquer les esprits.