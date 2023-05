La première C1 italienne a 60 ans : le 22 mai 1963 à Wembley, l’AC Milan mit fin à la domination ibérique

Merci Anderlecht

En 1963, la Coupe des clubs champions européens, qui deviendra la Ligue des champions en 1992, n’a pas encore dix ans, et aucun club italien n’a réussi à accrocher son nom à son palmarès. Elle est ibérique depuis sa création : le Real Madrid (5 succès de 1956 à 1960) et Benfica (1961 et 1962) ont trusté les trophées. La Fiorentina (1957) et l’AC Milan (1958) ont bien atteint la finale, mais le Roi d’Espagne avait gardé son trône. Cette fois, les Merengues ont disparu très tôt de la scène continentale, éliminés au 1er tour par… Anderlecht. À l’aller, à Chamartin, Paul van Himst, d’un doublé, avait sauvé les Mauves, mal embarqués puisque menés 2-0 peu après la demi-heure ; puis Stockman arrachera un partage inespéré à dix minutes de la fin, alors que Di Stefano avait logiquement mis le Real aux commandes (3-3). Et lors du retour au Heysel, le Sporting devint le premier club étranger à éliminer les Madrilènes en coupes d’Europe (c’est Barcelone qui les avait éliminés en 60-61, et ils avaient atteint la finale 1962) : 1-0 à la 85e, grâce à Jeff Jurion.

José Altafini dans l’histoire

Une promenade de santé au 1er tour face à l’US Luxembourg (8-0 et 6-0) ; un succès face à Ipswich Town au 2e ; une double victoire contre Galatasaray en quarts ; et une qualification face à Dundee United (bourreau d’Anderlecht au tour précédent) en demi-finales : les Rossoneri n’avaient pas énormément tremblé pour rallier Wembley, théâtre de l’apothéose de cette Coupe des clubs champions 1963. Mais avec Benfica, double tenant du titre, en adversaire, l’AC Milan ne partait pas avec les faveurs des pronostics. D’autant qu’Eusébio, d’une accélération fulgurante dont la panthère noire avait le secret, trompait d’un tir croisé Giorgio Ghezzi dès la 19e minute. Mais cette finale changea de camp, autour de l’heure de jeu, grâce à un doublé de l’Italo-Brésilien José Altafini. Le champion du monde 1958 avec la Seleção, qui, meurtri de vivre dans l’ombre du grand Pelé, avait ensuite décidé de jouer pour la Squadra azzurra (et qui porta aussi les couleurs de Naples et de la Juve), offrait à son pays d’adoption sa première C1.

La C1 s’offre une tranche milanaise

Les Rossoneri restent donc “à jamais les premiers” Italiens sur le toit de l’Europe. Touché dans son orgueil, l’Inter prit leur suite, en triomphant lors des deux éditions suivantes (1964 face au Real ; 1965 contre Benfica). Après sa période ibérique, la C1 s’offrait une tranche milanaise !

La victoire des Nerazzurri cette saison face à leurs voisins et rivaux en demi-finales leur permet d’espérer ajouter une 4e coupe aux grandes oreilles (après 1964, 1965 et 2010) dans leur armoire à trophées, et de se rapprocher de l’AC Milan, riche de 7 C1 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007), dauphin de l’inaccessible Real (14)…

Palmarès de C1 par pays