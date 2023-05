Avec Hambourg en 1983, Ernst Happel fut le premier coach à gagner deux Ligue des champions avec deux clubs différents

Troisième, un point derrière Heidenheim qui se déplace au Jahn Regensburg (le SV Darmstadt 98, premier a validé sa remontée le week-end dernier), le HSV espère sauter les Badois-Wurtembergeois pour éviter des barrages qu’il a foirés la saison dernière (c’est le Hertha Berlin de Dedryck Boyata, buteur lors du retour, qui avait sauvé sa peau en D1…). Un retour en Bundesliga fera couler la bière à flot dans le port de Hambourg alors que le club fête le 40e anniversaire de sa victoire en Coupe des clubs champions.

Les champions du monde de la Juve au tapis

C’était le 25 mai 1983, au Stade olympique d’Athènes. Ce soir-là, “die Rothosen” s’offrait un exploit (1-0) face à la grande Juventus de Giovanni Trapattoni, avec ses Italiens champions du monde 82 (Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Rossi) – mais aussi l’ancien entraîneur de Mons, Sergio Brio -, et ses stars étrangères, Michel Platini et Zbigniew Boniek. En face, l’armada allemande avait aussi fière allure avec Uli Stein, Manfred Kaltz, Felix Magath, qui marqua le seul but du match dès la neuvième minute d’une frappe du gauche dans la lucarne de Zoff, ou Horst Hrubesch qui disputait son dernier match pour le club rhénan, brassard de capitaine autour du biceps, avant de filer au… Standard. Mais sur le banc, Hambourg avait son arme fatale : un Autrichien de 57 ans, faiseur de miracles : Ernst Happel.

Ce soir-là, le “Weltmeister” devint le premier coach à remporter deux Coupes aux grandes oreilles avec deux clubs différents. Cet ancien défenseur à succès du Rapid Vienne et de la sélection autrichienne avait fait ses gammes d’entraîneur aux Pays-Bas, d’abord au ADO La Haye puis avec Feyenoord. Nostalgique de la Wunderteam nourri à la philosophie oranje, il fut le chef d’orchestre incontesté du succès continental des Rotterdamois en 1970 (2-1 contre le Celtic). Treize ans plus tard, il se réinstallait sur le toit de l’Europe, après avoir métamorphosé Hambourg. Dès sa première saison dans la ville portuaire, en 1981-1982, Happel remporta la Bundesliga et atteignit la finale de la Coupe de l’Uefa (défaite contre Göteborg). Et il fit encore mieux un an plus tard, en reconduisant son titre de champion, agrémenté d’un nouveau chef-d’œuvre européen, cette partie d’échecs gagnée contre Trapattoni, en finale de la Coupe des champions 1983…

La parenthèse belge, entre deux C1

Entre ces deux retentissants succès dans la plus prestigieuse des coupes continentales, avec Feyenoord (1970) puis Hambourg (1983), Happel fit notamment deux passages remarqués en Belgique.

Le tacticien autrichien envoûta d’abord le Club Bruges qu’il avait rejoint en janvier 1974, puisqu’il conduisit les Blauw en Zwart à deux finales européennes, la C2 en 1976 et la C1 en 1978, toutes deux perdues contre Liverpool. Tout cela en menant la sélection néerlandaise en finale du Mondial 78 !

Puis, au Standard, après un court passage à… Harelbeke, en D2 ! Il gagna la Coupe de Belgique 1981 avec les Rouches, ce qui permit à Raymond Goethals de reprendre les rênes du club liégeois et de disputer une formidable campagne en Coupe des vainqueurs de coupe, avec une finale, perdue en 1982, à Barcelone. Pendant qu’Happel menait Hambourg au titre en Bundesliga et à la finale de la Coupe de l’Uefa, posant, lui, les jalons de son succès en C1 douze mois plus tard…

Adepte du beau jeu, l’Autrichien inculqua partout où il est passé les mêmes valeurs : des défenseurs obligés de respecter leur position mais capables de trouver une solution de relance vers l’avant ; et des joueurs offensifs créatifs, capables d’effacer l’adversaire ; dans un ensemble où le collectif primait. L’Autrichien avait le don d’extraire la quintessence de ses joueurs. Par la parole, et le geste. Avec succès…

5

Après Ernst Happel (Feyenoord en 1970 puis Hambourg en 1983), quatre autres entraîneurs ont gagné une C1 avec deux clubs différents : Ottmar Hitzfeld (Dortmund en 1997 puis le Bayern en 2001), José Mourinho (Porto en 2004 puis l’Inter en 2010), Jupp Heynckes (Real Madrid 1998 puis le Bayern en 2013) et Carlo Ancelotti (AC Milan en 2003 et 2007 puis le Real Madrid en 2014 et 2022). Pep Guardiola (Barcelone en 2009 et 2011) espère rejoindre le quintet en gagnant la Ligue des champions cette saison avec Manchester City.

Le palmarès d’Ernst Happel sur le banc de Hambourg (1981-1987)