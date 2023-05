Il y a dix ans, Daniel Van Buyten soulevait enfin la Ligue des champions avec le Bayern

Les deux finales récentes de C1 perdues hantent encore les esprits des joueurs du Bayern lorsqu’ils pénètrent sur la pelouse londonienne pour affronter leur rival allemand. Celle de 2012 surtout, lorsque Chelsea était venu s’imposer à l’Allianz Arena de Munich, grâce à un tir au but décisif de Drogba qui avait déjà égalisé (Müller avait ouvert le score à la 83e) à la toute fin du temps réglementaire (1-1 à la 88e). Une cicatrice encore béante pour les Bavarois et Van Buyten, qui avait remplacé le buteur allemand juste avant le coup de tête salvateur de l’Ivoirien des Blues.

En 2010, l’échec face à l’Inter (0-2) avait aussi laissé des traces. À Madrid, Big Dan (titulaire) et les Munichois avaient reçu une leçon de réalisme, signée Mourinho et exécutée par Diego Milito. Auteur d’un doublé, l’Argentin avait médusé le Diable, d’un crochet intérieur dévastateur, sur son second but.

guillement "La finale qu’on mérite peut-être le moins de gagner est celle qu’on gagne."

En 2010 et en 2012, le Bayern méritait d’enlever sa cinquième Ligue des champions. Il ne peut plus se louper en 2013, d’autant moins face à son grand rival allemand, le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Et, “la finale qu’on mérite peut-être le moins de gagner est celle qu’on gagne”, confia Van Buyten à La DH au moment de se souvenir de ses trois apothéoses de la plus prestigieuse des coupes d’Europe.

Big Dan est sur le banc, à Wembley, en 2013, Jupp Heynckes fait confiance à la paire défensive centrale Boateng – Dante. Le Hennuyer était pourtant titulaire à Barcelone, en demi-finale retour (succès 0-3) et lors des deux quarts face à la Juventus (deux succès 2-0) et des deux huitièmes face à Arsenal (3-1 et 0-2). Et le Bayern souffre, face à Robert Lewandowski en feu. Mais c’est Mandžukić qui ouvre la marque à l’heure de jeu. Gündoğan égalise ensuite sur penalty commis par Dante. En poussant, en fin de match, le Bayern évite les prolongations quand Ribéry, d’une talonnade, glisse à Arjen Robben qui trompe Weidenfeller. Daniel Van Buyten n’est pas monté au jeu mais il peut enfin soulever la “coupe aux grandes oreilles”…

”On a eu des moments difficiles. Et, à la fin, cela sourit, commenta Big Dan. Une finale ne se joue pas mais se gagne. C’est cliché mais c’est vrai. Tout s’est aligné à ce moment-là : on a l’expérience et aussi cette réussite qui fait la différence. Sur ce match, Lewandowski met des frappes de partout; il a des occasions sans arrêt puis il y a cette frappe de Robben qui la rate, du talon et, grâce à ce raté, il y a ce rebond qui trompe le gardien en le surprenant. C’est pour montrer à quoi peut tenir une finale. Il ne suffit pas que tout soit parfait. Faire les choses bien n’est parfois pas suffisant, tu as besoin de la réussite.”

Ce 10 juin, à Istanbul, avec City, Kevin De Bruyne va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions (comme Toby Alderweireld et Thibaut Courtois avant lui), après celle, perdue en 2021, face à Chelsea. Il s’est promis de ne pas attendre la troisième, comme Daniel Van Buyten, pour enfin brandir le trophée…