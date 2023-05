Du lourd pour les clubs belges en préliminaires, 19 équipes déjà qualifiées : la prochaine Ligue des champions se dessine

Deux chances pour la Roma, le Shaktar soutien de l’Inter en Serie A

Avec cinq points d’avance à deux journées de la fin, l’Inter, la Real Sociedad et Lens seront, sauf cataclysme, aussi de la partie. En Serie A, le dernier ticket se jouera encore l’AC Milan (64 points), l’Alatanta (61), la Roma (60) et la Juventus (59). Le club romain aura également une deuxième opportunité avec la finale de l’Europa League contre Séville qui jouera également sa place en C1 face à la Louve.

Une dernière place directe est en jeu, celle issue de la finale de la Ligue des champions. Le Shaktar Donetsk pourrait en être le grand bénéficiaire. En effet, le vainqueur de la finale du 10 juin sera assuré de jouer la prochaine édition mais City a déjà son ticket en poche et l’Inter devrait suivre. Selon le règlement de la FIFA, c’est le champion ukrainien, normalement qualifié pour les barrages, qui reçoit le ticket direct dans ces cas-là. Sauf surprise, le Shaktar devrait donc être qualifié directement aussi.

Quels adversaires pour les Belges ?

Le futur champion de Pro League devra disputer un barrage, c’est la conséquence directe des prestations plus décevantes les saisons précédentes. Que ce soit l’Antwerp, l’Union ou Genk, son coefficient ne lui permettra pas d’être tête de série. Parmi les adversaires potentiels, si on met donc le Shaktar de côté, on compte notamment le Dinamo Zagreb, l’AEK Athènes, le Sparta Prague, Molde, le Maccabi Haïfa ou Ferencvaros alors que les futurs champions danois et turcs (ndlr : Copenhague et Galatasaray sont pour l’instant leaders) seront également des adversaires potentiels.

Pour le futur dauphin, la tâche sera beaucoup plus ardue puisqu’il faudra passer par deux tours préliminaires et un barrage. D’abord, il faudra se confronter au Panathinaïkos ou au vice-champion suisse (ndlr : Servette ou Lugano). Au tour suivant, la marche serait bien supérieure. Si Marseille termine bien troisième de Ligue 1, l’OM fera alors partie des adversaires potentiels de notre représentant en compagnie des Rangers, de Braga et du vice-champion néerlandais (ndlr : PSV ou Ajax). En cas de qualification en barrages, le deuxième de Pro League devra alors affronter un des vainqueurs du tour précédent et pourrait donc avoir deux confrontations très difficiles à passer pour rejoindre la reine des compétitions.