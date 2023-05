Il y a vingt ans, le couronnement de Carlo Ier, ou quand Ancelotti remportait sa première Ligue des champions, avec le Milan AC contre la Juventus

C’était à… Manchester, le 28 mai 2003. La C1 s’offrait une finale transalpine, entre l’AC Milan d’Ancelotti et la Juventus de Marcello Lippi. Après sa riche carrière de joueur, qui le mena de Parme au Milan en passant par la Roma, “Carletto” avait fait ses gammes d’entraîneur, d’abord comme adjoint d’Arrigo Sacchi, puis de voler de ses propres ailes à la Reggiana, Parme (vice-champion 1997) et la Juventus (2 fois vice-champion en 2000 et 2001) avant de revenir à San Siro, en novembre 2001, pour enfin inaugurer son palmarès de T1. Il avait tout gagné comme joueur avec les Rossoneri, de 1987 à 1992. 9 trophées en 5 saisons : 2 C1 en 1989 et 1990 ; 2 Coupes intercontinentales ; 2 Supercoupes d’Europe ; 2 Serie A et 1 Coupe d’Italie ! Et son premier trophée de T1 fut déjà l’un des plus beaux : la Ligue des champions…

Old Trafford fut donc le théâtre du premier rêve de Carlo Ancelotti, devenu réalité. Dans une C1 aux allures de Coppa Italia, avec 3 clubs transalpins en demies, puisque, comme cette saison, un Derby de la Madonnina pour offrir une place en finale. À cette époque, les buts à l’extérieur comptaient double, et celui d’Andriy Shevchenko, marqué au retour à… San Siro (1-1 après le 0-0 de l’aller), envoya les Rossoneri en Angleterre, à l’assaut de la Juventus, quelques jours après le Scudetto remporté par la Vieille Dame.

Cette finale 2003, ce duel de tacticien entre Ancelotti et Lippi, fut une ode au catenaccio. Et c’est donc logiquement aux tirs au but que se joua la “coupe aux grandes oreilles”. Dida stoppa trois des cinq tentatives de la Juve, celles de David Trezeguet, Zalayeta et Montero (sur l’envoi de ce dernier, le gardien brésilien était plus d’un mètre devant sa ligne de but !) ; Buffon n’en arrêtant “que” deux, celles de Seedorf et Kaladze. C’est Andriy Shevchenko, encore lui, qui marqua le tir au but décisif (0-0, tab 3-2).

Milan décrochait son sixième titre de champion d’Europe. Le premier trophée de Carlo Ancelotti, qui agrémenta son tableau de chasse 2002-2003 d’un Coupe d’Italie, contre la Roma, quelques jours plus tard. Mais qui n’ajoutera pas une cinquième C1 (il fut encore couronné avec Milan en 2007, puis avec le Real en 2014 et 2022) à son palmarès cette saison…