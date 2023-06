Ligue des Champions : l'arbitre polonais Marciniak pourra arbitrer la finale après avoir présenté ses excuses

Mentzen est connu pour avoir lancé le slogan "Nous sommes contre les juifs, les homosexuels, l'avortement, la fiscalité et l'Union européenne" avant les élections européennes de 2019.

Rafal Pankowski, cofondateur de 'Never Again', s'était déclaré, dans une réaction au quotidien britannique The Guardian, "choqué et consterné par l'association publique de Marciniak avec Mentzen et sa politique d'extrême droite toxique. C'est incompatible avec les valeurs fondamentales du fair-play telles que l'égalité et le respect". L'association demandait à l'arbitre de "reconnaître son erreur."

Après un "examen approfondi" de l'UEFA, l'instance européenne du football a reçu une déclaration de Marciniak dans laquelle il "exprime ses plus sincères excuses et apporte des éclaircissements sur son implication dans l'événement." L'UEFA a également pris contact avec le groupe anti-racisme. Selon l'association, "l'éviction de Marciniak nuirait à la promotion de la lutte contre les discriminations".

Marciniak est l'un des arbitres les plus réputés au niveau international. Il était au sifflet lors de la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France en décembre.