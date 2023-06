Genk-Anderlecht en 2009 était le premier duel De Bruyne-Lukaku : “Romelu était impatient et Kevin impayable”

Les 16 Confrontations entre De Bruyne et Lukaku ©IPM Graphics

Mais vous souvenez-vous de leur toute première confrontation ? C’était le 8 novembre 2009, à la Cristal Arena. Ce jour là, Anderlecht avait battu Genk sur le score de 0-2. Ondrej Mazuch avait inscrit le premier but mauve et à la 69e minute, un certain Romelu Lukaku était monté au jeu en lieu et place de Tom De Sutter. À peine âgé de 16 ans, il s’était distingué avec un triplé. Mais deux de ses trois buts avaient été annulés pour hors-jeu. Pas le dernier, à la 95e minute. Ce qui lui avait permis d’inscrire son…. 7e but en 11 matchs de Pro League. De sacrés débuts que personne n’a oubliés à Anderlecht. Surtout pas le coach de l’époque, Ariel Jacobs.

guillement "Le mot d'ordre était de faire progresser Romelu en éviter les blessures."

”Ce dont je me souviens, c’est de la gestion de Romelu, précise l’ancien entraîneur des Mauves. En début de saison, j’avais eu une discussion avec lui pour lui expliquer que le mot d’ordre de sa première saison était de progresser. Avec sa musculature impressionnante et son corps qui était encore en développement, le moindre risque pris aurait pu contribuer à une blessure. Or, c’est le scénario qu’on voulait absolument éviter, avec le staff médical.”

Mais le joueur, lui, était impatient. “Romelu était à l’écoute et comprenait les choses mais il avait aussi envie de jouer le plus possible. À ce moment-là, il était dans une période où tout lui réussissait et il ne se rendait pas forcément compte du danger de blessure qui existait. Lorsqu’il était sur le banc, ça le frustrait. Mais quelques années plus tard, on en a reparlé en rigolant.”

Avec le recul, on peut dire que le cas de Lukaku a été bien géré par Jacobs et ses adjoints. Qui se sont rapidement rendu compte du joyau qu’ils tenaient entre leurs mains. “On savait qu’on avait un gros potentiel au sein de l’équipe mais je dois être honnête en disant que je ne m’attendais tout de même pas à ce qu’il fasse une telle carrière. Sa principale qualité, c’était l’efficacité. Quand j’allais voir ses matchs en réserve, il n’était pas toujours transcendant mais dès qu’il avait un ballon dans le rectangle, ça finissait au fond. Cette qualité, c’est celle que tout le monde recherche chez un attaquant car c’est inné. Le reste, ça peut se travailler.”

guillement "À Anderlecht, on voulait De Bruyne mais son prix est vite devenu trop cher"

Le 9 novembre 2019, un autre gamin avait terminé la rencontre. Entré à dix minutes du terme en lieu et place de Fabien Camus, Kevin De Bruyne n’avait pas pu être décisif pour Genk. “Mais on le connaissait déjà très bien, se rappelle Jacobs. Depuis qu’il est gamin, je l’ai toujours apprécié. Lui, sa qualité, c’est la simplicité. Or, jouer simplement est la chose la plus compliquée en football. Je me souviens avoir insisté pour que Roger Vanden Stock vienne voir un match de réserve entre Anderlecht et Genk où Kevin jouait. Une fois le match terminé, on était tous d’accord sur le fait qu’il avait sa place au Sporting. Mais lorsque le président nous a dit que son prix était de 5 millions alors qu’il n’avait que 17 ans, on a vite compris que c’était peine perdue. Car pour l’époque, c’était un montant absolument astronomique.”

Quelques années plus tard, en 2011, Anderlecht a encore essayé de faire venir De Bruyne sous Jacobs. Au moment du départ de Lukaku à Chelsea, la direction mauve avait pensé réinvestir l’argent du transfert de Big Rom (15 millions) pour acheter KDB. “Mais il était déjà devenu impayable, sourit Jacobs, qui suivra avec plaisir l’affrontement entre les deux hommes, ce samedi, à Istanbul. Ils font une superbe carrière. Kevin a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui et Romelu qui a souvent été critiqué, ce qui l’a touché, a toujours su être efficace. Son sens du but n’a jamais disparu.”

L’un comme l’autre espère ajouter une Ligue des champions à son palmarès pour venir étoffer encore un peu plus un exceptionnel CV.