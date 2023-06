La gifle de Lukaku à Guardiola et la grave blessure de De Bruyne : retour sur les confrontations marquantes entre Big Rom et KDB

Il a fallu quatre confrontations à Kevin De Bruyne pour, enfin, battre Romelu Lukaku. Ce moment est arrivé le 6 mai 2011, avec Genk face à Anderlecht (1-0). Une victoire en playoffs 1 qui s’est avérée cruciale dans la course au titre, finalement remportée par les Limbourgeois au terme de playoffs épiques et d’un match que personne n’a oublié face au Standard. “Cela fait 13 ans qu’Anderlecht n’a plus perdu à Genk mais nos chances de l’emporter n’ont jamais été aussi grandes pour que nous l’emportions”, avait précisé un jeune KDB serein avant le match. Et il avait parfaitement raison de l’être puisqu’il a délivré une passe décisive à Jelle Vossen, ce qui a permis à son équipe de l’emporter. À cette période, Lukaku et De Bruyne avaient un point commun : ils étaient tous les deux courtisés par Chelsea. Lukaku rejoindra les Blues le 18 août 2011 et De Bruyne le rejoindra à Stamford Bridge un an plus tard.

De Bruyne en 2011, avec Genk. ©BELGA

27 novembre 2014 – Lukaku fait tomber Wolfsbourg avec Mirallas

S’il y a bien une confrontation avec De Bruyne que Lukaku n’a pas oubliée, c’est peut-être bien celle-là. Le 27 novembre 2014, les deux Belges s’affrontaient sur les pelouses d’Europa League, en phase de groupe. KDB portait le maillot de Wolfsbourg tandis que Lukaku évoluait à Everton. Déjà largement vainqueurs des Allemands deux mois plus tôt (4-1), les Toffees venaient une nouvelle fois à bout des Loups grâce à Lukaku… et Mirallas (0-2). Sur le premier but, l’attaquant a fait parler sa puissance, bien servi par son équipier belge. Et sur le deuxième but, Mirallas profite d’une offrande de Lukaku (une passe puissante et précise à ras de terre) pour sceller le score. Une victoire made in Belgium.

Lukaku avait fait trembler Wolfsbourg. ©imago/Claus Bergmann

27 janvier 2016 – De Bruyne qualifie City pour la finale de League Cup puis se blesse

C’est probablement la confrontation la plus marquante entre les deux hommes. Le 27 janvier 2016, Manchester City et Everton s’affrontent lors de la demi-finale retour de League Cup. Au match aller, Everton s’est imposé 2-1, grâce notamment à un but de Lukaku. Mais au retour, les Citizens inversent la tendance grâce à un grand De Bruyne. Entré au jeu à la 66e minute, KDB fait du KDB. Auteur d’un but et d’une passe décisive (pour Aguero) en onze minutes, il inverse la tendance de la rencontre à lui seul et qualifie Manchester City pour la finale (que les Citizens remporteront). Un scénario qui a eu le don de rendre fou un certain… Roberto Martinez, furieux sur le fait que le premier but de De Bruyne soit entaché d’une erreur d’arbitrage. “Le ballon était clairement sorti au moment de la passe décisive de Sterling”, fulminait le coach espagnol après la rencontre. Les images lui donnaient raison mais à l’époque, le VAR n’existait pas.

En toute fin de match, une catastrophe se produira. Lors d’un duel avec Funes Mori, Kevin De Bruyne voit son genou se dérober. Hurlant de douleur, il sort sur une civière. “Ce ne sont pas les ligaments croisés mais le ligament médian”, rassurera rapidement Manuel Pellegrini en conférence de presse. KDB sera finalement absent des terrains durant trois mois et fera son retour deux mois avant l’Euro 2016, qui a bien failli lui passer sous le nez.

De Bruyne s'était gravement blessé au genou en 2016. ©AFP or licensors

15 janvier 2017 – Lukaku corrige Guardiola

La saison 2016-2017 marque l’arrivée de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City. Elle marque aussi ce qui est alors la plus grosse défaite de la carrière du coach espagnol en championnat : un 4-0 à Everton, le 15 janvier 2017. Son bourreau se nomme Romelu Lukaku, qui a ouvert le score en inscrivant son 12e but de la saison qui met les Toffees sur la voie d’une victoire pleine de réalisme. Mirallas marquera aussi.

Avec Everton, Lukaku avait dégoûté Manchester City. ©imago/Colorsport

15 janvier 2022 – De Bruyne remporte la dernière confrontation

Le dernier duel entre les deux Diables date du 15 janvier 2022. Ce jour-là, Manchester City s’est imposé 1-0 face au Chelsea de Romelu Lukaku. L’unique buteur de la rencontre ? Kevin De Bruyne, évidemment. Il a permis aux hommes de Guardiola de prendre 13 points d’avance en tête de la Premier League et de se diriger vers le titre. “Kevin est un joueur de classe mondiale et d’une grande humilité. Il peut tout faire pour l’équipe. Il a tout et ses parents peuvent être fiers de lui”, indique le coach espagnol après la rencontre. Une vraie déclaration d’amour.