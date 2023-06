Le sujet que vous avez choisi : Manchester City peut-il perdre la finale de Champions League ?

À l’avance, on peut déjà vous écrire le scénario de cette rencontre : une équipe qui garde la possession tel un rouleau compresseur, une autre qui résiste et qui tente de se projeter rapidement en contre-attaque. Pas besoin de préciser quelle formation correspond à tel ou tel schéma de jeu. City contre l’Inter, c’est une vraie opposition de style. Deux visions du football qui s’affrontent et qui ont chacune des arguments à faire valoir.

Si City est favori, c’est surtout parce que toutes les planètes semblent alignées. En demi-finale, la machine de guerre a littéralement fait exploser le grand Real Madrid en plein vol. Preuve que les joueurs ont appris de leurs erreurs de l’an dernier. En plus de cette maturité qui a sauté aux yeux face à la Casa Blanca, un homme a changé le jeu de Manchester City : Erling Haaland.

Avec le Norvégien, les Citizens disposent du meilleur numéro neuf au monde. Lui-même alimenté par le meilleur pourvoyeur de ballons: Kevin De Bruyne. Un duo qui n’était pas présent lors de la finale perdue contre les Blues de Chelsea il y a deux ans. Et cela change tout. L’expérience de cette finale perdue sera évidemment importante pour le groupe du Catalan. Depuis qu’il a posé ses valises il y a sept ans, son équipe n’a jamais semblé aussi complète. Mais une finale ne se joue pas, elle se gagne. Et si une équipe peut bien ennuyer ce mastodonte, c’est bien l’Inter Milan.

Guardiola sait à quoi s’attendre

Soyez certain d’une chose : les Nerazzurri ne seront pas un oiseau pour le chat. Et Pep l’a bien compris. “Ce n’est pas facile de prendre à défaut le système qu’ils utilisent”, a-t-il admis en conférence de presse. “Le but sera d’imposer un rythme avec beaucoup d’intensité et être patient. De leur côté, ils vont essayer de nous faire mal en allant vite, en trois ou quatre passes. Dans ce type de match, le tempo est la chose la plus importante. Si vous êtes anxieux, cela peut devenir un problème. En Italie, ils sont habitués à contrôler les rencontres puis à faire mal quand il le faut.”

L’objectif pour les Italiens sera d’instaurer un vent de panique dans la tête de leurs adversaires. Bien défendre sera la clé. Presque tout autant que les projections rapides, l’une des forces de l’équipe intériste. Pour Simone Inzaghi, Calhanoglu et Barella sont les clés de voûte d'un système élaboré en 3-5-2. Objectif : presser pour atteindre le plus rapidement possible Lautaro Martinez. Autour de l’attaquant, le frère de Pippo a l’embarras du choix. Lukaku ou Dzeko ? Big Rom' attaque plus la profondeur tandis que le Bosnien évolue davantage comme une tour de contrôle. Le second part avec l’avantage des pronostics pour une place de titulaire. Même si le Belge de 30 ans sort d’une fin de saison canon.

Pour accompagner l’Argentin, Inzaghi devra donc trancher dans le vif. Mais pour le Diable rouge, l’important est ailleurs : c’est l’esprit de groupe qui permettra d’abattre l’ogre citizen. “Cela va être super de jouer contre la meilleure équipe au monde”, a expliqué le Romelu à CNN. “Je veux juste en profiter sans ressentir la pression. Nous allons profiter du moment et tout faire pour obtenir le meilleur résultat possible.”

Cet esprit de groupe est aussi l’un des facteurs qui permettra aux Italiens d’y croire. En 2010, l’Inter Milan avait éliminé le grand FC Barcelone de Pep Guardiola. Avec moins de talent, mais avec une énergie et un sens du sacrifice incroyable, les hommes de José Mourinho avaient réussi l’impossible avant de gagner la finale contre le Bayern Munich. Treize ans plus tard, les Nerazzurri sont face à la même montagne. Toute la Botte espère que les Milanais réussiront à réitérer l’exploit. “Beaucoup de joueurs de l’époque sont venus voir nos matchs. Ils nous ont tous dit la même chose : ils ressentent des similitudes au sein du groupe”, ajoutait l'ex-Anderlechtois.

Vous l'avez donc compris: oui, Manchester City peut perdre cette finale. On sait déjà quel sera le plan de l'Inter pour y parvenir, reste à l'appliquer à la perfection et y ajouter une certaine dose d'efficacité et de réussite.