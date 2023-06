Rencontre avec deux énormes fans belges de l’Inter: "Je refais un tatouage si on gagne la finale"

”Moi, je suis responsable de la section belge de la Curva Nord, le groupe de supporters Ultras de l’Inter, depuis 1998”, se présente Arnaud (44 ans), originaire de Chapelle-lez-Herlaimont. “Moi je suis fan de l’Inter depuis tout petit. Mon père était milaniste et mon premier training était d’ailleurs aux couleurs du Milan AC. Mais dieu merci, j’ai changé de côté par la suite et je ne regrette pas du tout (rires)”, enchaîne le Maurageois Andrea (32 ans), notre deuxième interlocuteur.

À lire aussi

L’Inter Club Ressaix : "Une cinquantaine samedi"

Avec près de 80 membres, l’Inter Club Johan Ressaix (Ndlr : le prénom Johan s’est rajouté en hommage à un membre décédé) est l’un des plus importants fan-clubs intériste de Belgique. Il est aussi le plus ancien en activité (depuis 1995), avec celui de Genk (1994). Et ce samedi, ils seront plus d’une cinquantaine à la Maison du Peuple de Ressaix pour assister à la finale.

”Une partie des membres sera sur place à Milan pour regarder le match sur écran géant au stade. Mais les autres, qui n’ont pas la chance d’aller à Milan ou à Istanbul seront ici pour passer la soirée, avec un petit barbecue, explique Arnaud qui pourrait en revanche s’envoler pour l’Italie en cas de victoire de ses couleurs. On verra quand la fête à Milan sera prévue, mais on prendra probablement notre billet d’avion en dernière minute.”

À lire aussi

Le budget d’un fan: "5 000 euros par an"

Cette saison, Andrea n’a pas manqué un seul match à domicile à San Siro. “La compagnie aérienne ne m’a même pas fait de promo, sourit-il. J’ai aussi fait les rencontres à l’extérieur en Ligue des champions. J’ai uniquement manqué le déplacement à Viktoria Plzen.”

Pour participer à cette finale, Andrea a dû débourser 180 euros pour sa place. “Ce n’est pas si cher que cela, mais il faut additionner tous les autres coûts parce que je pars quatre nuits. Avec le ticket, l’hôtel et l’avion, ça chiffre déjà à 900 euros. Sans compter les consommations sur place.”

Mais quand on aime, on ne compte pas… “Par saison, je dépense près de 5 000 euros pour l’Inter, parce que tous les prix ont explosé”, admet Arnaud. “Moi, c’est encore plus. Surtout cette année avec tous les déplacements européens, reprend Andrea. Si on devait récupérer tout l’argent qu’on a mis dans l’Inter, on serait riches (rires).”

Le fan club de l'Inter à Ressaix sera à la fête samedi soir dans son local. ©DR

Le cas Lukaku: "Aucun chant durant six mois"

Difficile, lorsqu’on discute avec des tifosi nerazzuri belges de ne pas évoquer Romelu Lukaku. “L’un des responsables de la Curva m’a un peu charrié en disant qu’il avait failli se tatouer la tête de Lukaku et qu’il est ensuite parti comme un voleur. Ils ont très mal vécu son départ là-bas, assure Arnaud. Et plusieurs responsables de la Curva l’ont d’ailleurs interpellé en début de saison pour lui dire qu’il devait regagner la confiance des fans.”

”Durant les six premiers mois de cette saison, il n’y a eu aucun chant pour lui, témoigne Andrea, qui a vécu tous les matchs de l’intérieur. Ce n’était pas à cause de sa blessure ou de ses prestations mais uniquement parce que les supporters lui en voulaient toujours pour son départ. Mais lorsqu’il est parti, le club était en difficultés financières et ce n’était pas possible de refuser une offre à 115 millions d’euros. Il fallait le vendre”, pense-t-il néanmoins.

”Mais s’il devient le héros de la finale, on aura tous oublié qu’il est retourné à Chelsea. Et je suis persuadé que le club fera l’effort nécessaire pour le garder”, s’enthousiasme Arnaud.

La finale: "Rien à perdre"

Privé de belle épopée européenne depuis le titre en 2010 sous Mourinho, les tifosi sont conscients que cette finale face à City sera compliquée à remporter. “Si on prend cette finale, ça serait monstrueux. Mais si ce n’est pas le cas, personne ne critiquera parce qu’on n’a rien à perdre. Nous avons probablement la meilleure équipe d’Italie, mais ils ont sans doute la meilleure équipe du monde actuellement”, pense Arnaud.

Arborant sur son avant-bras gauche un tatouage de la Ligue des champions remportée en 2010, Arnaud pourrait bien à nouveau craquer en cas de victoire. “Si on la gagne, je ferais un nouveau tatouage. On verra si ça sera le trophée en entier ou juste la date”, sourit-il avant de prendre la pose avec son drapeau pour la photo.