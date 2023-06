De la gloire au déclassement : qu’est devenu Diego Milito, héros du dernier sacre de l’Inter Milan en Ligue des champions ?

De joueur UEFA de l’année au “Bidone d’oro”

Du sommet aux abysses, il n’y a parfois qu’un pas que le natif de Bernal, à 16 kilomètres de Buenos Aires, a franchi. Élu meilleur joueur par l’UEFA lors de la saison 2009-2010, le goleador argentin a décroché l’année d’après une autre disctinction individuelle. Nettement moins savoureuse puisqu’il a été désigné Bidon d’Or en 2011, un prix attribué au plus mauvais joueur de la saison.

Comment expliquer ce soudain déclassement ? Les raisons sont multiples. Le changement d’entraîneur avec l’arrivée de Rafael Benitez d’abord, la Coupe du monde passé sur le banc de Diego Maradona ensuite, puis des blessures enfin. À l’été 2010, José Mourinho parti de l’Inter Milan pour le Real Madrid le veut dans ses valises : “Oui, nous avons eu des discussions. Il aurait aimé ça (qu’il signe) parce qu’il me l’a dit, mais il savait que l’Inter n’allait pas me lâcher”, déclarait-il récemment au média espagnol Jot Down Sport.

Son exercice 2011-2012 a marqué un rebond sur le plan individuel avec 26 buts inscrits, mais aucun trophée ajouté à son palmarès. L’année 2014 est alors celle des adieux à l’Inter et au Vieux Continent pour l’attaquant argentin après deux dernières saisons compliquées en Lombardie où il ne score que 11 fois et joue très peu. En cause, une rupture des ligaments croisés du genou en février 2013 face au CFR Cluj et la concurrence nouvelle avec son jeune compatriote Mauro Icardi.

Retour aux sources

À l’instar de son frère cadet Gabriel, retourné dans son club formateur de l’Independiente en fin de carrière, Diego Milito a lui aussi choisi d’épouser à nouveau le maillot bleu ciel et blanc du Racing Club, 12 ans après son départ. Malgré ses six petits buts en 17 matchs, Il Principe redevient champion d’Argentine 2014, lors de son retour au pays, 13 ans après son premier titre.

L’ultime année de sa carrière marque un déclin lent mais certain pour le goleador de 37 ans auteur de 4 buts seulement. Le 21 mai 2016, à domicile face au CA Temperley, est alors le moment choisi par l’homme de Bernal pour clore le dernier chapitre de sa vie de footballeur. Dans une ambiance fantastique, Diego Milito inscrit le dernier des 227 buts. À la fin du match, les fans de l’Academia lui rendent un vibrant hommage, faisant jaillir de leur idole une vive émotion.

La vie d’après

La vie de Diego Alberto Milito s’articule désormais autour deux choses : d’un point de vue personnel, l’Argentin de 43 ans semble profiter de sa vie de famille avec sa femme et ses enfants, comme il le laisse transparaître sur ses réseaux sociaux. Coté professionnel, l’ancien interiste livre son expertise du ballon rond à la télé italienne où il officie en tant que consultant pour Prime Vidéo et TV8. Ce samedi dans la nuit européenne d’Istanbul, c’est Lautaro Martinez, autre attaquant argentin de l’Inter, qui rêve, lui aussi, d’être le héros d’un soir de finale. Peut-être sous les yeux de son glorieux aîné.