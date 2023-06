”Il transmet son énergie au groupe”, “Il savait déjà se faire écouter” : Simone Inzaghi raconté par Proto et Mudingayi

C’est là-bas, chez les Biancocelesti, que Simone Inzaghi a passé l’essentiel de ses années de footballeur (1999-2010), en souffrant très souvent de la comparaison avec Pippo. Mais avec déjà ce petit quelque chose en plus. “Il aimait déjà le coaching, se souvient Gaby Mudingayi, qui a partagé le vestiaire avec lui durant deux saisons à la Lazio (2005-2007). Je me rappelle qu’on rigolait sur le côté parce qu’il disait souvent : 'si j’étais l’entraîneur, moi je ferais ça'. Il adorait déjà la tactique.”

Gaby Mudingayi a passé trois saisons à la Lazio et deux à l'Inter. ©AFP

Déjà trentenaire lorsque Mudingayi jouait à ses côtés, Simone Inzaghi devait très souvent passer les matchs en tribune. “Il a eu une blessure à ce moment-là, puis il a dû faire face aux choix de l’entraîneur parce qu’il y avait d’autres bons attaquants, comme Paolo Di Canio, Goran Pandev et Tommaso Rocchi. Mais il était plutôt en fin de carrière et il avait déjà passé de nombreuses années là-bas comme attaquant numéro un.”

guillement "Il était présent auprès de nous pour donner des conseils."

Plutôt que de perdre son temps, le natif de Plaisance a profité de ce recul pour aiguiser son sens de l’analyse en vue de sa deuxième vie. “Malgré son faible temps de jeu, il était un pilier du vestiaire, confie l’ancien milieu de terrain. Pour les jeunes, c’était très important. Il était présent auprès de nous pour donner des conseils et coacher un peu les plus jeunes. Il possédait déjà cette facilité à se faire écouter.”

De joueur à entraîneur

C’est d’ailleurs auprès des jeunes de la Lazio que Simone Inzaghi a débuté sa carrière de coach en 2010, juste après avoir rangé ses crampons. D’abord chez les plus petits, puis les U17 (2011-2014) et enfin les U19 (2014-2016) avant de recevoir sa chance pour remplacer un certain Stefano Pioli dès la saison 2016-2017. Deux années plus tard, un certain Silvio Proto débarquait dans son effectif.

”J’avais une bonne relation avec lui, raconte l’ancien portier d’Anderlecht. Je suis arrivé en tant que deuxième gardien et mon but était d’aider Thomas Strakosha à être le plus performant possible. Et je pense qu’on a bien réussi parce qu’on s’est qualifié pour une Ligue des champions, tout en gagnant une Coupe et une Supercoupe d’Italie.”

Le prénom le plus populaire de la famille Inzaghi était déjà en train de changer. Grâce à ses nombreuses qualités dans le costume de patron du vestiaire. “C’est un entraîneur très proche de ses joueurs qui n’hésite pas à donner beaucoup de liberté et de responsabilité à chacun. Et c’est quelque chose qui est apprécié dans un vestiaire, parce que les joueurs n’aiment pas être face à un général qui dicte tout.”

guillement "Il connaît quasiment tous les joueurs de chaque championnat."

Simone Inzaghi est aussi réputé pour son intelligence et sa grande connaissance du football. “Il connaît quasiment tous les joueurs de chaque championnat, assure Silvio Proto. Et tactiquement, il est très fort. Le staff qui est à ses côtés est aussi vraiment très compétent. Ce sont des gars tactiquement impressionnants. Et ce qui est positif avec lui, c’est que ses entraînements ne sont pas chiants même s’ils sont tactiques. Il parvient à bien faire son message grâce à des exercices agréables.”

Simone Inzaghi va diriger sa première finale de C1.

En deux saisons et demie sous sa direction, Silvio Proto n’a que très peu joué vu son rôle de doublure (9 matchs). Il n’a pas pour autant perdu l’attachement à ce groupe et ce coach. “Il parle beaucoup à ceux qui ne jouent pas. Et ça permet de rendre le banc important. Il a tout compris parce que c’est souvent le banc qui fait gagner des matchs ou des championnats.”

Cela se remarque encore aujourd’hui à l’Inter avec la gestion des Lukaku, Brozovic, Gosens ou Correa qui sortent régulièrement du banc pour faire la différence. Avec un coach qui les galvanise. “Sa plus grande force, c’est qu’il vit le match comme personne. Il parvient à transmettre son énergie à tout le groupe. Il vibre sur le bord du terrain pour pousser tout le monde. Et si ça ne va pas, il va peut-être pousser une petite gueulante à la mi-temps pour réveiller tout le monde.”

Pour définitivement sortir de l’ombre de Filippo, vainqueur en tant que joueur de deux Ligue des champions (2003 et 2007), Simone devra faire tomber City et Pep Guardiola samedi. “Pour toutes mes années passées avec Inzaghi et pour mes saisons à l’Inter, j’espère vraiment que le trophée sera intériste”, sourit Gaby Mudingayi.