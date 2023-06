Johan, supporter belge de Manchester City depuis 30 ans : “Grâce à De Bruyne, les Anglais me donnent des bières”

”Tout a commencé par un maillot de City que j’ai acheté en 1992 parce qu’il était mauve, comme les couleurs du Beerschot qui est le club que je soutiens en Belgique, se souvient celui qui avait à peine 17 ans quand le charme a opéré. Cela m’a donné envie de commencer à suivre ce club. Puis deux années plus tard, je suis devenu fan du groupe Oasis. Et tout le monde sait que les frères Gallagher sont deux fans de City. C’est à ce moment-là que je suis devenu un vrai supporter.”

guillement "Il fallait s'accrocher en tant que supporter dans les années 90."

Pourtant, les années 90 n’étaient pas franchement très sexy à City. Le club a même passé la fin de la décennie loin de la Premier League. “C’était une période de misère, un peu comme au Beerschot qui venait d’être relégué en D3, sourit Johan. Donc, c’est vrai qu’il fallait s’accrocher en tant que supporter à ce moment-là. Mais ensuite, City a eu l’occasion de remonter en Premier League à partir de 1999.”

Une évolution en tribunes

Grâce à cette ancienneté, Johan a par contre vécu le retour au sommet et surtout le rachat de 2008 qui a emmené le club dans une nouvelle dimension. Sur le terrain et en tribunes. “Au début, ça n’a pas beaucoup changé. C’est après le titre de 2012 que j’ai senti une évolution. Cela s’est fait petit à petit. Chaque année, il y a de plus en plus de fans et ça coïncide évidemment avec les bons résultats.”

Le club s’est attiré des fans du monde entier mais a aussi ravivé la flamme des plus anciens vrais Mancuniens. “Il y a historiquement toujours eu beaucoup de supporters. En 1934, l’ancien stade de Main Road a d’ailleurs accueilli 84 500 personnes pour établir le record de la plus forte affluence dans un stade anglais qui n’a été battu qu’en 2016 par Tottenham. Il y a toujours eu une base importante de supporters, mais beaucoup ont déserté le stade durant les périodes compliquées. Ils reviennent maintenant.”

Johan avec l'un de ses fils los d'un match de City. ©DR

Et c’est au milieu de ces “vrais” Mancuniens que Johan se sent le plus à l’aise lorsqu’il suit l’équipe. “Nous avons parfois eu des tickets dans des parties de tribune où il y a beaucoup de touristes – parfois venus de loin comme des Japonais ou des Chinois – et ce n’est forcément pas la même atmosphère, reconnaît-il. C’est pourquoi j’aime bien assister aux matchs en déplacement parce qu’il n’y a que les vrais supporters qui y sont.”

Coqueluche des Anglais

D’autant que sa nationalité belge l’aide à s’intégrer facilement au milieu des Anglais. “Lorsque les Anglais apprennent que je suis belge, on me donne des bières en guise de remerciement (rires) pour ce que Kevin De Bruyne fait au club et ce que Kompany a fait. Il y en a même qui chantent 'Oh Kevin De Bruyne' à chaque fois qu’ils apprennent qu’on vient de Belgique. C’est forcément très agréable, alors on aime se vanter d’être belge.”

Johan assiste désormais à une dizaine de rencontres de City chaque année. “Cette saison, je les ai par exemple vus à domicile contre Newcastle, Leeds et le Real Madrid. Puis en déplacement à West Ham, Arsenal, à Copenhague, Dortmund ou Munich.”

Parfois avec des amis, souvent avec ses enfants, âgés de 22 et 13 ans, qui ont été contaminés par le virus skyblue. “Et pour l’anecdote : le plus grand a assisté au premier match de Sergio Agüero en 2011, alors que le plus jeune a vu les débuts d’Erling Haaland à West Ham. J’en profite d’ailleurs aussi pour remercier mon épouse qui me soutient dans cette passion”, rigole l’Anversois.

guillement "Mon fils aîné a assisté au premier match d'Agüero en 2011."

Déjà présent samedi dernier à Wembley pour la finale de FA Cup, le fan du Beerschot fera le déplacement ce samedi à Istanbul, aux côtés de 54 autres supporters belges affiliés à Blue Moon Belgium, le seul fanclub belge officiel de City. “C’est un club de supporters très connu à Manchester. Et beaucoup viennent chaque week-end de Belgique pour aller voir les matchs soit là-bas, soit en déplacement. C’est clair que le facteur Kompany et De Bruyne a son importance, mais je pense qu’il y en aurait quand même s’il n’y avait pas de Belge.”

C’est en tout cas grâce à ce fanclub qu’il a pu obtenir son ticket pour la finale. “Il a coûté 200 euros et j’ai payé 450 euros pour l’avion. Mais on ne fait pas ça chaque année (rires). C’est une passion et lorsqu’on aime le football, c’est un vrai bonheur de pouvoir assister aux matchs de l’équipe qui produit le plus beau football au monde. Mon prono pour la finale ? Je vais dire 3-1, avec un but de Dzeko parce que c’est un ancien de City.”

Le fils de Johan a rencontré son idole Kevin De Bruyne. ©DR