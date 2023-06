Au début de la saison, peu d’observateurs voyaient l’Inter en finale. Manchester City sera le favori à l’Atatürk Olympic Stadium. Les hommes de Pep Guardiola viseront le triplé, après avoir gagné la FA Cup et le titre de champion d’Angleterre.

De Bruyne reste néanmoins prudent à deux jours du match et ne sous-estime pas l’équipe milanaise. “Vous ne vous retrouvez pas en finale de Ligue des champions si vous n’êtes pas au top”, a déclaré le joueur de 31 ans. “Ils ont réalisé un doublé en Italie (NdlR : Coupe et Supercoupe) et ils ont pratiquement gagné tous les matches qu’ils ont joués en cette fin de saison. C’est une finale et ce sera donc du 50/50.”

Avec City, De Bruyne a quasiment tout gagné. Seul le titre européen manque à son palmarès. “Cela fait 8 ans que je suis au club et j’ai déjà vécu des moments fantastiques. Est-ce que j’aurais imaginé gagner autant de matches et de trophées en arrivant au club ? Probablement pas. Nous avons déjà un palmarès impressionnant, mais il est vrai qu’il nous manque la Ligue des Champions et que nous aimerions la gagner. J’espère que ce sera le cas samedi”.

Il y a deux ans, les Cityzens avaient perdu de justesse contre Chelsea. Kevin de Bruyne avait dû sortir sur blessure. “Je n’y repense pas avec amertume”, a déclaré le milieu de terrain. “On va de l’avant. En fin de compte, cela fait partie du football. Nous aurons une nouvelle chance samedi. Nous avons déjà vécu une saison fantastique. Nous avons l’occasion de l’améliorer, mais quoi qu’il arrive, elle a été fantastique.”