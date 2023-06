Zlatan Ibrahimovic a décidé de quitter la scène sur une dernière pique qui façonnera encore un peu plus sa légende quand, en réponses aux sifflets des supporters du Hellas Vérone, il leur a lancé “sifflez, sifflez, me voir est le meilleur moment de votre saison”. Ibra ne reviendra pas. Et il nous manque déjà. Karim Benzema et Lionel Messi n’ont pas raccroché. Évacuons d’emblée un débat : ils ne sont ni les premiers, ni les derniers à mettre le cap sur une destination exotique pour signer ce fameux dernier contrat qui pourra mettre tous leurs descendants à l’abri du besoin. Franz Beckenbauer et Pelé ont été des pionniers du genre aux New York Cosmos.

Le Français est une tête de gondole de plus pour l’Arabie saoudite. Et même s’il va s’en défendre parce qu’il a dans son viseur la Copa America de l’an prochain et que la MLS est désormais plus peuplée de jeunes affamés que de vieilles gloires repues, opter pour le paradis des pensionnés américains dessine pour l’Argentin la perspective d’une préretraite aussi ensoleillée qu’à Barcelone et presque aussi dorée qu’à Paris.

Reste qu’à l’aube de la finale de Ligue des champions souffle un vent de nostalgie que l’exil de Cristiano Ronaldo a fait se lever. Ces quatre fantastiques ne joueront plus cette compétition autrement qu’avec leurs enfants sur une console de jeux après avoir enfiévré depuis plus de quinze ans nos soirées du milieu de semaine chacun à leur façon.

Pour les buts, la manière avec laquelle Erling Haaland ou Kylian Mbappé les empilent est une assurance contre le vide. Le duo a aussi certaines armes pour briser la monotonie qui peut s’installer après les matchs. Après son quintuplé contre Leipzig, le Norvégien n’a pas hésité à chambrer Jamie Carragher et Micah Richards, deux des consultants de CBS sur leur efficacité devant le but. La scène vaut le coup d’œil. Le Français, lui, sait faire passer ses messages quand il incite tous ses partenaires “à bien manger et bien dormir” avant de retrouver le Bayern Munich en se payant Neymar sans le nommer. À eux désormais de se dresser comme les maîtres de ce nouveau monde.