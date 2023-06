Que sont devenus les onze titulaires interistes de la finale face au Bayern Munich en 2010?

Julio César, une déroute historique

Julio Cesar en 2010, après la victoire contre le Bayern Munich en finale de la LDC ©Image Sport / Icon Sport

Le portier brésilien quitte l’Inter en 2012 après 300 matchs joués sous le maillot Nerazzuri. En 2014, il dispute le Mondial dans son pays, au Brésil, où il est le gardien titulaire de la terrible humiliation face à l’Allemagne (7-1). Il part ensuite au Portugal et remporte 3 titres de champion avec Benfica. En 2018, Julio César raccroche les crampons dans le club de ses débuts à Flamengo. Aujourd’hui, l’ex-gardien de Toronto est consultant pour la télé italienne au côté de son ancien partenaire Diego Milito.

Maicon, le pigiste de Saint-Marin

Après son départ de Lombardie en 2012, l’ancien arrière droit de la Seleçao voyage entre le Brésil et l’Europe. En 2021, Maicon s’offre même une ultime et improbable pige de deux matchs à Saint-Marin au club de SP Tre Penne, avec un objectif : qualifier le club en Ligue Europa Conférence. Un défi manqué, puisque les Saint-Marinais se font balayer 7-0 en match aller-retour par les Géorgiens du Dinamo Batumi, lors du premier tour de qualification.

Lucio, un divorce avec fracas

En 2012, Lucio en froid avec sa direction part de l’Inter Milan pour rejoindre les rivaux de la Juventus. À son arrivée dans le Piémont, il lâche : “Si je marque contre eux, j’exulterai. Cela ne me posera pas de problème.” Malheureusement pour lui, son passage à Turin ne se passe pas comme prévu puisqu’il se blesse à deux reprises et quitte le club au bout de six mois pour revenir au Brésil. Après une pige en Inde, c’est au Brasiliense FC, en 2019, que le défenseur central prend sa retraite.

Walter Samuel, le Champion du Monde

Après son succès dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs en 2010, l’Homme de Santa Fé, en Argentine, est victime d’une rupture des ligaments croisés. Il fait ses adieux à Giussepe Meazza en 2014, avant de se retirer à Bâle deux ans plus tard. Désormais, Walter Samuel fait partie du staff de Lionel Scaloni au côté de Pablo Aimar et Roberto Ayala. Cet hiver, il est donc devenu champion du Monde avec l’Albiceleste en tant qu’entraîneur assistant.

Walter Samuel, après la victoire en finale de LDC face au Bayern en 2010

Cristian Chivu, le futur coach de l’Inter ?

En 2012, le Roumain se luxe malencontreusement l’orteil face au Hajduk Split. Malgré deux interventions chirurgicales, il ne s’en remet jamais et prend sa retraite en 2014 à l’âge de 34 ans seulement. Désormais, l’ancien arrière central est en charge de la Primavera de l’Inter Milan (U19). Début avril son nom a même circulé pour remplacer Simone Inzaghi, alors en panne de résultats.

Javier Zanetti, l’Inter dans le sang

Suite à une rupture du tendon d’Achille en 2013, le capitaine historique des Bleu et Noir prend sa retraite en 2014 après 858 matchs disputés sous le maillot de l’Inter. Désormais, “Pupi” est Vice-président du club lombard et rêve de glaner sa première Ligue des Champions en tant que dirigeant, ce samedi.

Esteban Cambiasso, vers une carrière d’entraîneur ?

Après son départ de l’Inter Milan en 2014, le milieu argentin file à Leicester pour une saison. Il termine sa carrière en Grèce à l’Olympiakos, où il prend sa retraite en 2017. Il Cuchu devient ensuite l‘assistant de la Colombie au côté de José Pekerman lors du Mondial 2018. Le natif de Buenos Aires possède aujourd’hui la Licence UEFA d’entraîneur qui pourrait lui permettre de diriger un club à l’avenir.

Wesley Sneijder profite désormais de la vie

Sneijder avec la Coupe aux grandes oreilles

Après avoir mis un terme à sa carrière dans le club d’Al Gharafa au Qatar en 2019, l’ancien du Real Madrid semble désormais profiter des plaisirs de la gastronomie Néerlandaise. Dans une interview accordée à Gianluca di Marzio, il déclarait modestement : “J’aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo. Je n’en avais tout simplement pas envie.”

Samuel Eto’o, le Président

En 2011, Samuel Eto’o quitte l’Inter Milan pour rejoindre la Russie et l’Anzhi Makhatchkala ou un contrat de 20,5 millions d’euros à l’année l’attend. Comme Sneijder, c’est au Qatar que le Camerounais stoppe sa carrière en 2019. L’ancien attaquant du FC Barcelone est depuis décembre 2021 président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Goran Pandev, héros de la Macédoine du Nord

Parti à Naples en 2011 et retraité à Parme en 2022, c’est principalement avec son pays que Goran Pandev s’est fait remarquer, lors de sa fin de carrière. Buteur salvateur face à la Géorgie lors du barrage vers l’Euro 2020, l’ancien attaquant de Parme qualifie son pays pour sa première phase finale continentale. Lors de la compétition du vieux continent, la capitaine des Lions Rouges inscrit même le premier but de l’histoire sa sélection dans un Euro.

Diego Milito, de la gloire au déclassement

Élu joueur UEFA de l’année lors de la saison 2009-2010, Il Principe reçoit le prix de “Bidon d’or” (trophée qui récompense le plus mauvais joueur de la saison en Italie) un an plus tard. En 2014, il décide de quitter l’Inter Milan pour revenir en Argentine au Racing Club. Avec son club formateur, il redevient champion dès sa première année avant de prendre sa retraite en 2016. Depuis, le double buteur de la finale de LDC 2010 est consultant pour la télévision italienne.