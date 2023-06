Pour la dernière de la saison, nos consultants ont tiré un premier bilan de cette saison de Ligue des Champions. Avec une question : qui a été le meilleur joueur de la C1 ?

Si Thomas Chatelle a opté pour Vinicius Junior, pour son impact et ses statistiques lors des gros matchs, tout en précisant que Haaland et De Bruyne pourraient recevoir ce titre honorifique s’ils marquaient la finale de leur empreinte, Alex Teklak a choisi un profil plus défensif avec Rodri, l’homme de l’ombre de Manchester City.