Haaland-Lukaku, De Bruyne-Barella ou Dias-Acerbi : les cinq grands duels de la finale décryptés par cinq experts

Ederson/André Onana

”Onana est dans le top 5 mondial”

Ederson et Onana.

Le gardien qui a encaissé le moins de buts de la compétition (0,4 par match) face à celui qui a réalisé le plus grand nombre d’arrêts (45). Le duel entre le Brésilien Ederson (29 ans) et le Camerounais André Onana (27) s’annonce très intéressant. “Ce sont deux gardiens qui se ressemblent dans leur manière de jouer, pense Silvio Proto. Ils sont tous les deux les premiers relanceurs de l’équipe, ils osent prendre des risques et sont capables de casser la première ligne du pressing adverse.”

Leur style fonctionne forcément bien avec le jeu de leur équipe. “Inzaghi et Guardiola jouent aux échecs durant les matchs, observe celui qui a évolué sous la direction d’Inzaghi à la Lazio. Le fait d’avoir un gardien capable d’éliminer quelques joueurs par une passe pour trouver un milieu de terrain qui éliminera lui aussi quelques joueurs par une autre passe, on est quasiment au trois-quarts du terrain.”

Silvio Proto a toutefois une petite préférence pour Onana. “Selon moi, il est plus fort sur sa ligne, pense l’ancien portier d’Anderlecht. Il est meilleur au niveau des reflexes, de la détente et de la réaction. C’est aussi parce qu’il est souvent mis à contribution, contrairement à Ederson qui a moins l’occasion de se montrer. Vu ses prestations, Onana est dans le top 5 mondial cette saison. Et Ederson est toujours bien installé dans le top 10 mondial.”

Ruben Dias/Francesco Acerbi

”Acerbi est un guerrier”

Dias et Acerbi.

Un roc portugais de 26 ans contre un guerrier italien de 35 ans. Tous deux patrons au centre d’une défense à trois. “Dias est un joueur qui s’est très vite intégré au jeu de Manchester City dès son arrivée, alors qu’il portait le lourd fardeau de devoir succéder à Vincent Kompany, débute Alex Teklak. Ce qui me marque le plus chez lui, c’est son aisance et son leadership naturel. C’est vraiment lui le boss en défense.”

Derrière le duo Stones-Rodri et au milieu d’Akanji et Walker, Ruben Dias dirige la défense comme un chef d’orchestre. “Il commande à merveille les remontées et descentes de défense selon les intentions de l’adversaire, il est le point de référence au milieu de Walker et Akanji. Il est aussi très fort dans l’anticipation et dans la lecture du jeu en perte de balle. Et puis, il tacle rarement à terre grâce à sa faculté à ne pas se jeter. Il commet ainsi très peu de fautes autour de son rectangle.”

Son autre grande force réside dans sa qualité à la relance. “Ses passes de progression sont très importantes dans le jeu de Guardiola, pointe Alex Teklak. Il est capable de jouer au chat et à la souris avec les attaquants adverses qui viennent au pressing pour libérer de l’espace. Il est aussi très clairvoyant et scanne très bien les zones de jeu dans lesquelles il peut jouer.”

guillement Dias est vraiment le boss en défense.

Le seul défaut du Portugais apparaît dans les situations de rupture, lorsqu’il doit jouer en courant vers son but. “Mais c’est encore plus marquant chez Acerbi. Il a vraiment besoin d’un milieu de terrain qui le protège devant lui, alors que Dias profite d’une défense compacte à ses côtés. Il est aussi moins bon que Dias dans les relances.”

En revanche, Francesco Acerbi a quelques points forts. “C’est un défenseur central à l’ancienne qui connaît très bien le jeu d’Inzaghi puisqu’ils s’étaient déjà côtoyés à la Lazio. Sa grande force, c’est son jeu de tête qui est encore meilleur que celui de Dias. Tant défensivement qu’offensivement, il est vraiment très fort dans son jeu aérien. C’est aussi un guerrier dans l’âme, parfois un peu vicieux en n’hésitant pas à parfois essuyer ses crampons sur l’adversaire.”

L’international italien a aussi transformé l’épreuve de son cancer des testicules (il y a une dizaine d’années) en force. “Quand on traverse une telle maladie dans sa vie, on remet tout en question et cela crée une forme de détachement qui accompagne son envie et son abnégation. Il est certain que cette maladie l’a rendu plus fort. Et il parvient à transmettre cet état d’esprit à toute l’équipe, en y ajoutant son côté rassurant grâce à ses qualités.”

Ilkay Gündogan/Hakan Calhanoglu

”Très complets tous les deux”

Gündogan et Calhanoglu.

Deux milieux de terrain turcs nés en Allemagne qui disputeront cette finale dans la capitale turque. Le symbole sera grand, “même si Gündogan a choisi de jouer pour l’Allemagne plutôt que la Turquie”, relève Benoit Thans qui voit pas mal de points communs chez le Citizen de 32 ans et l’Interiste de 29 ans.

”Ce sont deux milieux relayeurs, inflitreurs mais aussi récupérateurs et créatifs qui possèdent une belle ligne de statistiques. Tous les deux possèdent une puissance et une précision incroyables dans leurs frappes. Ils marquent et donnent beaucoup d’assists. Ils sont très complets tous les deux.”

guillement Tous les deux possèdent une puissance et une précision incroyables dans leurs frappes.

Mais chacun avec ses spécificités. “Je pense que Gündogan est plus fort dans les petits espaces grâce à sa technique, alors que Calhanoglu est meilleur dans le passing long grâce à sa vista. Il est d’ailleurs l’un des meilleurs pour donner les coups francs. Mais Gündogan compense par son intelligence et son sens de l’anticipation. Il lit le jeu plus vite que les autres.”

Les deux joueurs sont des pièces essentielles de leur entrejeu. “Dans le nouveau système de Guardiola, Gündogan joue à côté de De Bruyne. Et ça le valorise encore plus. En venant de derrière, il apporte ses superbes facultés offensives dans les petits espaces et les combinaisons. Le profil de Calhanoglu s’intègre quant à lui parfaitement dans le milieu de terrain de l’Inter qui est à la fois robuste, technique et capable de faire la différence.”

Kevin De Bruyne/Nicolo Barella

”Pas photo pour KDB”

De Bruyne et Barella.

Malgré ses origines italiennes, Walter Baseggio a inévitablement un faible pour KDB. “Ce sont tous les deux des joueurs clés de leur équipe, même si Barella (26 ans) évolue dans un style différent avec notamment un plus gros travail défensif, analyse l’ancien Diable rouge. C’est d’ailleurs peut-être son seul avantage sur De Bruyne (31 ans), même si ça provient aussi du système de chaque équipe. Pour tout le reste – c’est-à-dire la technique, la vista, la projection, le passing… –, je pense qu’il n’y a pas photo pour De Bruyne.”

”Dans cette finale, le milieu de terrain sera très important de part et d’autre, poursuit Baseggio. Et la seule manière pour l’Inter de prendre l’ascendant à ce niveau-là, c’est avec cette mentalité affichée dans les grands matchs. Barella aura d’ailleurs un grand rôle : avec le repli défensif pour empêcher que les ballons n’arrivent sur De Bruyne ou Gündogan ; et offensivement avec ses passes en reconversion.”

Erling Haaland/Romelu Lukaku

”Pas mal de points communs”

Haaland et Lukaku

”Ce sont deux grands formats qui ont pas mal de points communs, observe Nordin Jbari. Ils sont tous les deux gauchers, rapides, très bons à la finition, excellents de la tête et très bons dans leurs déplacements et leur positionnement. Mais pour le moment, c’est clair qu’Haaland est le plus fort en évoluant avec City. Il est encore plus rapide, plus précis, plus habile et il possède cette faculté impressionnante à claquer sa frappe pour lui donner beaucoup de puissance dès le début.”

guillement La grande force de Lukaku, c'est son jeu avec son corps.

Nordin Jbari voit pourtant une qualité supérieure chez le Belge. “La grande force de Lukaku, c’est son jeu avec son corps. Lorsqu’il a le ballon, il utilise ses épaules pour passer son défenseur et compenser un peu son manque de rapidité sur les premiers mètres, même s’il parvient à prendre ensuite de la vitesse lorsqu’il est lancé. Haaland, lui, joue différemment avec son corps. Il le fait dans un deuxième temps avec ses bras. Lukaku est peut-être aussi meilleur de la tête.”

En concurrence avec Edin Dzeko, le Diable rouge pourrait toutefois ne pas débuter cette finale. “Mais pour moi, Lukaku doit être titulaire, affirme Nordin Jbari. Il est tout simplement meilleur en ce moment. Sa blessure est désormais derrière lui et il a montré ces dernières semaines qu’il était capable de faire la différence. Surtout dans un match comme celui-ci où l’Inter aura besoin de sa vitesse et sa solidité dans les contre-attaques, alors que Dzeko est moins rapide. Dzeko est peut-être plus fort dans la construction du jeu, mais ça ne sera pas le point le plus important pour ce match où City va dominer le ballon. Lukaku est par contre très bon dans la conservation du ballon.”