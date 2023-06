Ligue des Champions: Istanbul, une finale tant attendue

Entre Istanbul et la finale de la Coupe aux grandes oreilles, c’est une histoire d’amour contrastée. Il y a d’abord eu le match mémorable entre Liverpool et l’AC Milan en 2005 (3-3), puis deux reports consécutifs en 2020 et 2021. Le slogan “Road To Istanbul” arrivera donc enfin à destination en cette fin de saison 2023, avec dans ses bagages les Anglais de Manchester City et les Italiens de l’Inter Milan.